Военный эксперт: что будет в зоне СВО с появлением у Украины «Томагавков»

Политолог Кошкин: ракеты «Томагавк» вряд ли смогут повлиять на ход СВО
Эксперт заявил, что российские системы ПВО справятся с «Томагавком»
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские крылатые ракеты «Томагавк» вряд ли смогут повлиять на ход СВО. Даже в случае их передачи украинской армии они не смогут их самостоятельно направить. Об этом сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«... ВСУ самостоятельно не смогут направлять эти ракеты в цель», — приводит слова эксперта «Ридус». Он подчеркнул, что если Россия смогла сбить ракету ATACMS, значит системы ПВО справятся и с «Томагавком».

Кошкин добавил, что появление «Томагавков» у Украины не изменит баланс сил на линии соприкосновения. Он отметил, что эти крылатые ракеты были разработаны еще в 1980-х годах и уступают по характеристикам современным вооружениям.

Крылатая ракета «Томагавк» разработана в США. Она стала одним из символов высокоточного поражения ключевых целей противника. Ее создание было инициировано ВМС США в 1970-х годах с целью получения оружия, способного наносить удары по хорошо защищенным объектам вне зоны действия вражеских систем противовоздушной обороны.

Ракету «Томагавк» запускают с американских и союзнических кораблей и подводных лодок. Она подходит для разных условий боевого применения. Если создать специальную установку, то можно запустить ракету и с земли. Ракета летит низко — всего от 10 до 50 метров над землей, поэтому радары врага плохо ее видят.

