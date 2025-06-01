Генпрокурор дал важные поручения после крушения поездов в Курской и Брянской области

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам Брянской и Курской областей организовать всестороннюю помощь пострадавшим в результате терактов. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
«По поручению Игоря Краснова прокуроры указанных субъектов оказывают всестороннюю помощь людям, которые пострадали», — написал telegram-канал ведомства. Так же сообщается, что особое внимание уделено вопросам медицинской помощи пострадавшим и координации действий экстренных служб.
Транспортные прокуроры лично контролируют работу правоохранительных органов на местах ЧП. Параллельно организовано взаимодействие с железнодорожными и автодорожными службами для скорейшего восстановления инфраструктуры. В Генпрокуратуре взяли на особый контроль расследование уголовных дел по фактам терактов.
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