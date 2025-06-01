Генпрокурор дал важные поручения после крушения поездов в Курской и Брянской области

Генпрокурор: прокуроры Курской и Брянской области оказывают помощь пострадавшим
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По требованию Генпрокурора России в указанных прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования
По требованию Генпрокурора России в указанных прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам Брянской и Курской областей организовать всестороннюю помощь пострадавшим в результате терактов. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«По поручению Игоря Краснова прокуроры указанных субъектов оказывают всестороннюю помощь людям, которые пострадали», — написал telegram-канал ведомства. Так же сообщается, что особое внимание уделено вопросам медицинской помощи пострадавшим и координации действий экстренных служб.

Транспортные прокуроры лично контролируют работу правоохранительных органов на местах ЧП. Параллельно организовано взаимодействие с железнодорожными и автодорожными службами для скорейшего восстановления инфраструктуры. В Генпрокуратуре взяли на особый контроль расследование уголовных дел по фактам терактов.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам Брянской и Курской областей организовать всестороннюю помощь пострадавшим в результате терактов. Об этом сообщает Генпрокуратура России. «По поручению Игоря Краснова прокуроры указанных субъектов оказывают всестороннюю помощь людям, которые пострадали», — написал telegram-канал ведомства. Так же сообщается, что особое внимание уделено вопросам медицинской помощи пострадавшим и координации действий экстренных служб. Транспортные прокуроры лично контролируют работу правоохранительных органов на местах ЧП. Параллельно организовано взаимодействие с железнодорожными и автодорожными службами для скорейшего восстановления инфраструктуры. В Генпрокуратуре взяли на особый контроль расследование уголовных дел по фактам терактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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