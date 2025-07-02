Власти Крыма хотят запретить мигрантам привозить семьи и получать гражданство по трудовой визе

Власти Крыма направили предложения об ограничении въезда семей мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима
Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима Фото:

Власти Крыма подготовили инициативы по ужесточению миграционного законодательства в Российской Федерации, которые будут направлены для рассмотрения в Государственную думу и Министерство внутренних дел РФ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«По итогам направляем предложения по внесению изменений в один из законопроектов, который формируется сейчас в Госдуме под руководством Вячеслава Викторовича Володина. Это в первую очередь запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы», — написал Аксенов в telegram-канале.

По мнению Аксенова, реализация подобных шагов позволит улучшить контроль над миграционными процессами и повысить уровень безопасности в стране. Кроме того, глава Крыма выразил уверенность в необходимости сосредоточить полномочия по вопросам миграционной политики в одном государственном органе, который будет нести персональную ответственность за принимаемые решения. Он подчеркнул, что подобные функции не должны быть разделены между множеством министерств и ведомств.

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Власти Крыма подготовили инициативы по ужесточению миграционного законодательства в Российской Федерации, которые будут направлены для рассмотрения в Государственную думу и Министерство внутренних дел РФ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «По итогам направляем предложения по внесению изменений в один из законопроектов, который формируется сейчас в Госдуме под руководством Вячеслава Викторовича Володина. Это в первую очередь запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы», — написал Аксенов в telegram-канале. По мнению Аксенова, реализация подобных шагов позволит улучшить контроль над миграционными процессами и повысить уровень безопасности в стране. Кроме того, глава Крыма выразил уверенность в необходимости сосредоточить полномочия по вопросам миграционной политики в одном государственном органе, который будет нести персональную ответственность за принимаемые решения. Он подчеркнул, что подобные функции не должны быть разделены между множеством министерств и ведомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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