Власти Крыма хотят запретить мигрантам привозить семьи и получать гражданство по трудовой визе

Власти Крыма подготовили инициативы по ужесточению миграционного законодательства в Российской Федерации, которые будут направлены для рассмотрения в Государственную думу и Министерство внутренних дел РФ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«По итогам направляем предложения по внесению изменений в один из законопроектов, который формируется сейчас в Госдуме под руководством Вячеслава Викторовича Володина. Это в первую очередь запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы», — написал Аксенов в telegram-канале.
По мнению Аксенова, реализация подобных шагов позволит улучшить контроль над миграционными процессами и повысить уровень безопасности в стране. Кроме того, глава Крыма выразил уверенность в необходимости сосредоточить полномочия по вопросам миграционной политики в одном государственном органе, который будет нести персональную ответственность за принимаемые решения. Он подчеркнул, что подобные функции не должны быть разделены между множеством министерств и ведомств.
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