Бывшего куратора угольной отрасли России подозревают в создании ОПС

Экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского подозревают в создании организованного преступного сообщества (ОПС), которое он организовал еще 13 лет назад. Об этом стало известно из материалов следствия.
«Теперь считается, что господин Яновский создал ОПС еще в 2012 году и руководил им вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году», — говорится в материале «Коммерсант». По мнению МВД и ФСБ, внутри данного сообщества существовала строгая иерархия, четкое распределение функций между его членами, а также соблюдались меры конспирации и другие характерные признаки ОПС. В частности, организация была структурирована минимум на три независимых подразделения, каждое из которых выполняло определенные задачи.
Кроме того, следователи считают, что Яновскому удалось вовлечь в свою преступную организацию бывшего главу ФГБУ, занимавшегося вопросами реорганизации и закрытия убыточных шахт, Андрея Моисеенкова, а также предпринимателя Роберта Шагиняна. Также в деле фигурирует ряд «неустановленных следствием лиц». Следователи называют эту ОПС как «устойчивую, сплоченную, с наличием административного ресурса в ТЭК».
Согласно предварительной информации, полученной в ходе расследования, объем бюджетных средств, присвоенных ОПС, превышает 100 миллионов рублей. Однако, по данным источников, эта сумма может значительно увеличиться по мере дальнейшего изучения обстоятельств дела.
Никулинский суд Москвы арестовал Яновского по делу о мошенничестве 25 октября. Поводом для возбуждения уголовного дела стали махинации при выполнении госконтрактов по ликвидации угольных шахт в Кузбассе и Пермском крае.
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