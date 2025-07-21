Синоптик Леус: дожди в Москве возьмут паузу на несколько часов

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Ливни в Москве прекратятся на несколько часов, заявил синоптик Леус
Ливни в Москве прекратятся на несколько часов, заявил синоптик Леус Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

Через несколько часов дожди в Москве прекратятся на некоторое время. Об этом заявил синоптик Михаил Леус.

«Дожди возьмут паузу на 4-5 часов — затем к региону с юга приблизится следующая зона дождей с очаговыми грозами, которая сейчас приближается к Туле», — указано в telegram-канале Леуса. Сообщается, что дожди прекратятся в 13:30 по московскому времени.

Ранее в Москве уже выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц, заторам и задержкам транспорта. Сильные дожди затронули не только столицу, но и Московскую область, где местные власти устраняют последствия непогоды.

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Через несколько часов дожди в Москве прекратятся на некоторое время. Об этом заявил синоптик Михаил Леус. «Дожди возьмут паузу на 4-5 часов — затем к региону с юга приблизится следующая зона дождей с очаговыми грозами, которая сейчас приближается к Туле», — указано в telegram-канале Леуса. Сообщается, что дожди прекратятся в 13:30 по московскому времени. Ранее в Москве уже выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц, заторам и задержкам транспорта. Сильные дожди затронули не только столицу, но и Московскую область, где местные власти устраняют последствия непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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