Синоптик Леус: дожди в Москве возьмут паузу на несколько часов

Через несколько часов дожди в Москве прекратятся на некоторое время. Об этом заявил синоптик Михаил Леус.
«Дожди возьмут паузу на 4-5 часов — затем к региону с юга приблизится следующая зона дождей с очаговыми грозами, которая сейчас приближается к Туле», — указано в telegram-канале Леуса. Сообщается, что дожди прекратятся в 13:30 по московскому времени.
Ранее в Москве уже выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц, заторам и задержкам транспорта. Сильные дожди затронули не только столицу, но и Московскую область, где местные власти устраняют последствия непогоды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.