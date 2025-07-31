Якубович рассказал о планах после «Поле чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович поделился планами после закрытия «Поле чудес». Он отметил, что намерен оставаться ведущим шоу до тех пор, пока проект пользуется популярностью среди зрителей и способствует успеху Первого канала.
«У меня достаточно дел, которыми я с удовольствием занимаюсь. И я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу», — передает слова Якубовича Aif.ru.
Сегодня телеведущий празднует свое 80-летие. Президент России Владимир Путин поздравил Якубовича. Президент высоко оценил заслуги Леонида Якубовича перед российским телевидением и выразил благодарность за его продолжительную профессиональную деятельность. Владимир Путин подчеркнул, что Леонид Якубович является одаренным, увлеченным и исключительно жизнерадостным человеком, сумевшим в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и добиться значительных успехов в различных сферах искусства.
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