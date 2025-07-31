Якубович рассказал о планах после «Поле чудес»

Якубович: намерен оставаться ведущим пока шоу приносит успех Первому каналу
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Якубович поделился планами после закрытия капитал-шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович поделился планами после закрытия капитал-шоу «Поле чудес» Фото:

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович поделился планами после закрытия «Поле чудес». Он отметил, что намерен оставаться ведущим шоу до тех пор, пока проект пользуется популярностью среди зрителей и способствует успеху Первого канала.

«У меня достаточно дел, которыми я с удовольствием занимаюсь. И я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу», — передает слова Якубовича Aif.ru.

Сегодня телеведущий празднует свое 80-летие. Президент России Владимир Путин поздравил Якубовича. Президент высоко оценил заслуги Леонида Якубовича перед российским телевидением и выразил благодарность за его продолжительную профессиональную деятельность. Владимир Путин подчеркнул, что Леонид Якубович является одаренным, увлеченным и исключительно жизнерадостным человеком, сумевшим в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и добиться значительных успехов в различных сферах искусства.

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Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович поделился планами после закрытия «Поле чудес». Он отметил, что намерен оставаться ведущим шоу до тех пор, пока проект пользуется популярностью среди зрителей и способствует успеху Первого канала. «У меня достаточно дел, которыми я с удовольствием занимаюсь. И я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу», — передает слова Якубовича Aif.ru. Сегодня телеведущий празднует свое 80-летие. Президент России Владимир Путин поздравил Якубовича. Президент высоко оценил заслуги Леонида Якубовича перед российским телевидением и выразил благодарность за его продолжительную профессиональную деятельность. Владимир Путин подчеркнул, что Леонид Якубович является одаренным, увлеченным и исключительно жизнерадостным человеком, сумевшим в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и добиться значительных успехов в различных сферах искусства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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