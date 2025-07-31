Россиянка погибла в страшном ДТП в Турции

В турецком курортном городе Аланья 56-летняя туристка из России погибла в результате ДТП. Об этом сообщили местные СМИ.
«В районе Тюрклер автомобиль сбил русскую туристку Анастасию Старосоцкую, которая пыталась перейти дорогу», — пишет издание Yeni Alanya. По информации газеты, женщину на большой скорости сбила машина, за рулем которой находилась местная жительница. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована, однако спасти ее не удалось — она скончалась в больнице.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и жандармерии. Водителя транспортного средства задержали для выяснения обстоятельств аварии. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента и устанавливают все детали произошедшего.
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