Россиянка погибла в страшном ДТП в Турции

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В Турции россиянку сбила машина при переходе дороги (архивное фото)
В Турции россиянку сбила машина при переходе дороги (архивное фото) Фото:

В турецком курортном городе Аланья 56-летняя туристка из России погибла в результате ДТП. Об этом сообщили местные СМИ.

«В районе Тюрклер автомобиль сбил русскую туристку Анастасию Старосоцкую, которая пыталась перейти дорогу», — пишет издание Yeni Alanya. По информации газеты, женщину на большой скорости сбила машина, за рулем которой находилась местная жительница. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована, однако спасти ее не удалось — она скончалась в больнице.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и жандармерии. Водителя транспортного средства задержали для выяснения обстоятельств аварии. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента и устанавливают все детали произошедшего.

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В турецком курортном городе Аланья 56-летняя туристка из России погибла в результате ДТП. Об этом сообщили местные СМИ. «В районе Тюрклер автомобиль сбил русскую туристку Анастасию Старосоцкую, которая пыталась перейти дорогу», — пишет издание Yeni Alanya. По информации газеты, женщину на большой скорости сбила машина, за рулем которой находилась местная жительница. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована, однако спасти ее не удалось — она скончалась в больнице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и жандармерии. Водителя транспортного средства задержали для выяснения обстоятельств аварии. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента и устанавливают все детали произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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