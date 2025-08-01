МИД Румынии потребовал убрать российский флаг в местном городе

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою потребовала от мэрии города Тулча снять российский флаг, вывешенный перед одним из муниципальных зданий. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.
«Министр иностранных дел Оана Цою передала мэрии Тулчи требование убрать флаг России, поднятый перед одним из зданий, которое принадлежит городу», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве пояснили, что размещение иностранного флага не соответствует установленным законом требованиям.
По информации МИД, ни одно из условий, предусмотренных румынским законодательством для размещения государственных символов других стран, в этом случае не было выполнено. В частности, речь идет об обязательном согласовании с национальными органами власти и наличии особого официального повода для поднятия флага иностранного государства. Российский флаг был поднят вместе с флагами Греции, Румынии, Турции, Украины и Евросоюза в рамках европейского проекта по реставрации зданий для развития туристических достопримечательностей, чтобы признать вклад местных сообществ в культурное наследие, передает деловое издание «Взгляд».
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