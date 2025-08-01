Вучич собрал экстренный Совбез после задержания экс-министра

Президент Сербии Александар Вучич назначил на 2 августа экстренное заседание Совета национальной безопасности после задержания бывшего министра внутренней и внешней торговли страны Томислава Момировича. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на собственные источники.
"Как стало известно «Новостям», президент Александр Вучич экстренно созвал на завтра заседание Совета национальной безопасности", — сообщили «Вечерне новости». По данным издания, заседание Совбеза пройдет в Белграде в 12:00 по местному времени.
Официальные причины созыва Совета пока не раскрываются. Вместе с тем, «Вечерне новости» утверждает, что в Сербии «разгар массированной попытки государственного переворота». По информации источников газеты, к этим событиям могут быть причастны сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также представители отдельных подразделений полиции.
Утром 1 августа сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича. Официальных заявлений от властей по поводу оснований задержания пока не поступало. По информации «Вечерне новости», арест произошел в рамках расследования, связанного с текущими событиями вокруг возможного переворота.
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