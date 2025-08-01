Польша раскрыла структуру своей линии обороны на границе с Россией

Линия оборонительных сооружений «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией будет строиться по мобильному принципу, а не в виде сплошного укрепления. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик на пресс-конференции в Литве.
«Укрепления программы „Восточный щит“ не будут построены в виде одной непрерывной линии, как это строили сто лет назад. Речь идет о мобильной линии в том смысле, что преграды, такие как рвы или противотанковые укрепления, можно будет размещать там, где армия признает это необходимым в данный момент», — сказал Томчик. Его слова передает ТАСС.
Замминистра обороны уточнил, что на восточной границе Польши планируется построить около 60 складов со строительными материалами для быстрой организации укреплений. В каждой гмине (административной единице Польши), расположенной вдоль границы с Россией и Белоруссией, появятся объекты с запасом необходимых ресурсов. Томчик также добавил, что физическая линия обороны будет интегрирована в региональные планы НАТО, а склады позволят оперативно реагировать на возможные угрозы и восполнять недостатки в укреплениях.
Польские власти объявили о строительстве системы «Восточный щит» в мае 2024 года. Комплекс защитных сооружений должен протянуться примерно на 800 километров вдоль восточной границы страны. В рамках проекта предусматривается обустройство рвов, минных полей, установка противотанковых заграждений и систем наблюдения. Завершить строительство фортов планируется к 2028 году. Общая стоимость программы оценивается в 10 млрд злотых (около 2,6 млрд долларов).
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