Солнце выбросило два огромных протуберанца

Два огромных протуберанца (сгустки раскаленных газов — прим URA.RU) выбросило Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«С северно-восточного края Солнца 31 июля были выброшены в космос подряд два гигантских протуберанца. Их размер в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров», — сообщает лаборатория на своем сайте.
Огромные сгустки не долетят до Земли. Они уйдут вбок на миллионы километров от планеты, уточнили ученые.
Ранее сообщалось, что июль 2025 года оказался в целом благоприятным периодом для метеозависимых людей. На протяжении месяца геомагнитный фон оставался стабильным, не фиксировалось существенных возмущений магнитного поля Земли.
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