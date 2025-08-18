Художник, создавший логотип для бондианы, умер в возрасте 103 лет

Американский художник-график Джо Карофф, автор культового логотипа 007 для киносаги о Джеймсе Бонде, ушел из жизни в возрасте 103-х лет. До своего 104-летия он не дожил сутки. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).
«Джо Карофф, плодовитый, но малоизвестный графический дизайнер, создавший логотип агента 007 Джеймса Бонда <...> скончался в воскресенье на Манхэттене. В понедельник ему исполнилось бы 104 года», — говорится в материале NYT.
Карофф принимал участие в разработке логотипа для первого фильма о Джеймсе Бонде. Нарисованные им линии, впоследствии модифицированные, были использованы в 25 фильмах франшизы, а также во множестве рекламных материалов. В числе других работ Кароффа — афиша к картине «Вестсайдская история» (1961), а также многочисленные постеры к фильмам Вуди Аллена, среди которых «Манхэттан» и «Зелиг». Кроме того, дизайнер участвовал в создании плакатов к мюзиклу «Кабаре» с Лайзой Миннелли и драме «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо.
Джо Карофф родился 18 августа 1921 года в штате Нью-Джерси в семье еврейских иммигрантов, прибывших из Бобруйска, ныне территория Белоруссии. Его отец занимался живописью, а мать вела домашнее хозяйство и воспитывала шестерых детей. Знаменитый дизайнер состоял в браке с преподавателем Хантерского колледжа Филисс Карофф на протяжении 81 года. Она скончалась в феврале текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.