Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания X Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» назвала самобытную культуру России фундаментов ее идентичности. Глава Совфеда подчеркнула, что культурное наследие России воплощается, в первую очередь, в памятниках истории и архитектуры.
«На протяжении веков самобытная культура России выступает фундаментом национальной идентичности», — сказала Матвиенко. Она упомянула, что Россия имеет более 160 тысяч памятников истории и архитектуры и призвала сохранять их.
Согласно решению президента России Владимира Путина, 26 сентября началась масштабная программа по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). При участии Парламентского форума были разработаны законы в защиту и сохранение исторических объектов. Матвиенко назвала значимым успехом регулирование ремонтных работ в домах ОКН, а также сообщила о ужесточении наказаний за нанесение вреда зданиям и введении льгот для меценатов.
