Песков: Россия должна присутствовать на международных соревнованиях

Россия должна сохранять присутствие на международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы должны сохранять наше присутствие на крупных международных соревнованиях, и сейчас наши спортивные власти успешно продолжают этот диалог», — сказал Песков в интервью радио РБК. Он подчеркнул, что несмотря на сохраняющееся политизированное отношение к российским атлетам, страна не намерена изолироваться от мирового спортивного сообщества.
По словам Пескова, российские спортивные власти продолжают вести конструктивный диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК). Он отметил, что, хотя Россия не согласна с позицией МОК и считает, что к ней продолжают применять двойные стандарты, это не повод для разрыва коммуникаций. Представитель Кремля назвал недальновидным и неправильным решение полностью прекратить взаимодействие с международными спортивными организациями. Песков выразил уверенность в том, что интересы российских спортсменов будут соблюдены.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены не будут допущены к участию в командных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2026 года. Данное ограничение распространяется как на сборные России, так и на команды из Беларуси. Соревнования пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
