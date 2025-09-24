Песков озвучил срок проведения прямой линии Путина

Песков: прямая линия Путина пройдет в конце декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре
Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию ближе к концу декабря 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет декабрь. Ближе к концу месяца», — сказал Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Как пояснил пресс-секретарь, Владимир Путин уделяет большое внимание обращениям из разных регионов страны и лично вникает в основные вопросы, которые волнуют россиян. По его словам, глава государства требует предоставить ему выборку наиболее значимых тем и самостоятельно изучает их перед эфиром. Прямая линия традиционно собирает тысячи обращений по социальным, экономическим и личным вопросам.

Формат объединенной прямой линии и большой пресс-конференции был впервые опробован в 2023 году и с тех пор остается востребованным у граждан и журналистов. С 2001 года такие мероприятия проводились 21 раз, причем трижды — в совмещенном формате. Вопросы для прямой линии начинают собирать за несколько недель до эфира, а затем их обрабатывают профильные ведомства.

Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2024 года. Тогда глава государства ответил на ключевые вопросы граждан, касающиеся разных сфер жизни россиян

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию ближе к концу декабря 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это будет декабрь. Ближе к концу месяца», — сказал Дмитрий Песков в интервью радио РБК. Как пояснил пресс-секретарь, Владимир Путин уделяет большое внимание обращениям из разных регионов страны и лично вникает в основные вопросы, которые волнуют россиян. По его словам, глава государства требует предоставить ему выборку наиболее значимых тем и самостоятельно изучает их перед эфиром. Прямая линия традиционно собирает тысячи обращений по социальным, экономическим и личным вопросам. Формат объединенной прямой линии и большой пресс-конференции был впервые опробован в 2023 году и с тех пор остается востребованным у граждан и журналистов. С 2001 года такие мероприятия проводились 21 раз, причем трижды — в совмещенном формате. Вопросы для прямой линии начинают собирать за несколько недель до эфира, а затем их обрабатывают профильные ведомства. Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2024 года. Тогда глава государства ответил на ключевые вопросы граждан, касающиеся разных сфер жизни россиян
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...