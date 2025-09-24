Песков озвучил срок проведения прямой линии Путина

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию ближе к концу декабря 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет декабрь. Ближе к концу месяца», — сказал Дмитрий Песков в интервью радио РБК.
Как пояснил пресс-секретарь, Владимир Путин уделяет большое внимание обращениям из разных регионов страны и лично вникает в основные вопросы, которые волнуют россиян. По его словам, глава государства требует предоставить ему выборку наиболее значимых тем и самостоятельно изучает их перед эфиром. Прямая линия традиционно собирает тысячи обращений по социальным, экономическим и личным вопросам.
Формат объединенной прямой линии и большой пресс-конференции был впервые опробован в 2023 году и с тех пор остается востребованным у граждан и журналистов. С 2001 года такие мероприятия проводились 21 раз, причем трижды — в совмещенном формате. Вопросы для прямой линии начинают собирать за несколько недель до эфира, а затем их обрабатывают профильные ведомства.
Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2024 года. Тогда глава государства ответил на ключевые вопросы граждан, касающиеся разных сфер жизни россиян
