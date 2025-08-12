Симпатизирующая России «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией

Bild: АдГ вышла на первое место по популярности в Германии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейтинг АдГ составляет 26%
Рейтинг АдГ составляет 26% Фото:

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые с апреля 2025 года заняла лидирующую позицию по популярности среди избирателей ФРГ, опередив блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). Это следует из результатов опроса, проведенного институтом Forsa.

По данным исследования, рейтинг АдГ вырос на один процентный пункт и составил 26%. В то же время уровень поддержки ХДС/ХСС снизился на 1% и теперь составляет 24%, что позволило АдГ вновь выйти на первое место. «В апреле этого года партия уже занимала лидирующую позицию с 25% поддержки, опережая ХДС/ХСС на один процентный пункт», — передает данные из опроса издание Bild.

В материале также уточняется, что популярность Социал-демократической партии Германии — еще одного участника правящей коалиции — осталась на уровне 13%. В сумме правящая коалиция сохраняет поддержку лишь около 37% граждан. По данным предыдущих опросов, за последнюю неделю показатели АдГ и ХДС/ХСС были равны и составляли 25%, но свежие результаты Forsa зафиксировали изменения в расстановке сил.

Ранее рост популярности «Альтернативы для Германии» связывали с недовольством граждан политикой канцлера Фридриха Мерца и усилением воинственной риторики правительства, включая обсуждение поставок дальнобойных ракет Украине и увеличение военных расходов. По данным июльского опроса Forsa, 64% немцев выражали недовольство работой Мерца, а правящая коалиция теряла поддержку на фоне экономических трудностей и обострения внешнеполитической ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые с апреля 2025 года заняла лидирующую позицию по популярности среди избирателей ФРГ, опередив блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). Это следует из результатов опроса, проведенного институтом Forsa. По данным исследования, рейтинг АдГ вырос на один процентный пункт и составил 26%. В то же время уровень поддержки ХДС/ХСС снизился на 1% и теперь составляет 24%, что позволило АдГ вновь выйти на первое место. «В апреле этого года партия уже занимала лидирующую позицию с 25% поддержки, опережая ХДС/ХСС на один процентный пункт», — передает данные из опроса издание Bild. В материале также уточняется, что популярность Социал-демократической партии Германии — еще одного участника правящей коалиции — осталась на уровне 13%. В сумме правящая коалиция сохраняет поддержку лишь около 37% граждан. По данным предыдущих опросов, за последнюю неделю показатели АдГ и ХДС/ХСС были равны и составляли 25%, но свежие результаты Forsa зафиксировали изменения в расстановке сил. Ранее рост популярности «Альтернативы для Германии» связывали с недовольством граждан политикой канцлера Фридриха Мерца и усилением воинственной риторики правительства, включая обсуждение поставок дальнобойных ракет Украине и увеличение военных расходов. По данным июльского опроса Forsa, 64% немцев выражали недовольство работой Мерца, а правящая коалиция теряла поддержку на фоне экономических трудностей и обострения внешнеполитической ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...