Симпатизирующая России «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые с апреля 2025 года заняла лидирующую позицию по популярности среди избирателей ФРГ, опередив блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). Это следует из результатов опроса, проведенного институтом Forsa.
По данным исследования, рейтинг АдГ вырос на один процентный пункт и составил 26%. В то же время уровень поддержки ХДС/ХСС снизился на 1% и теперь составляет 24%, что позволило АдГ вновь выйти на первое место. «В апреле этого года партия уже занимала лидирующую позицию с 25% поддержки, опережая ХДС/ХСС на один процентный пункт», — передает данные из опроса издание Bild.
В материале также уточняется, что популярность Социал-демократической партии Германии — еще одного участника правящей коалиции — осталась на уровне 13%. В сумме правящая коалиция сохраняет поддержку лишь около 37% граждан. По данным предыдущих опросов, за последнюю неделю показатели АдГ и ХДС/ХСС были равны и составляли 25%, но свежие результаты Forsa зафиксировали изменения в расстановке сил.
Ранее рост популярности «Альтернативы для Германии» связывали с недовольством граждан политикой канцлера Фридриха Мерца и усилением воинственной риторики правительства, включая обсуждение поставок дальнобойных ракет Украине и увеличение военных расходов. По данным июльского опроса Forsa, 64% немцев выражали недовольство работой Мерца, а правящая коалиция теряла поддержку на фоне экономических трудностей и обострения внешнеполитической ситуации.
