Как США заставят Макрона и Мерца отвернуться от Украины

Политолог Зудин: тарифы помогут Трампу заставить Европу отказаться от Украины
Американские тарифы заставят президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от поставок оружия Киеву, считает политолог Алексей Зудин
Американские тарифы заставят президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от поставок оружия Киеву, считает политолог Алексей Зудин

Президент США Дональд Трамп сможет использовать тарифы, чтобы заставить лидеров Франции, Германии и Британии — Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера — отказаться от поддержки Украины, чтобы закончить конфликт. Об этом в интервью URA.RU заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Не исключено, что Трамп будет использовать против них (европейских стран. — Прим. ред.) различные средства давления. Одно из них — те самые тарифы, которые он повысил в отношении многих, если не большинства стран. Это тот инструмент, который уже у него есть, которым он пользуется. Есть и другие способы закулисного давления со стороны США, которые мы не видим, но они существуют», — отметил политолог.

По его мнению, план Трампа заключается в том, чтобы прекратить конфликт на Украине. Президенту США это нужно, чтобы сосредоточиться на главной цели — противостоянии Китаю, добавил Зудин.

Ранее аналитики и источники в дипломатических кругах сообщали, что администрация Дональда Трампа рассматривает различные меры давления на Украину и ее европейских союзников для ускорения переговоров с Россией, включая экономические ограничения и персональные санкции. Ключевым препятствием для заключения мирных соглашений остается вопрос легитимности украинского руководства после истечения срока полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года.

