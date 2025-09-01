Как США заставят Макрона и Мерца отвернуться от Украины

Президент США Дональд Трамп сможет использовать тарифы, чтобы заставить лидеров Франции, Германии и Британии — Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера — отказаться от поддержки Украины, чтобы закончить конфликт. Об этом в интервью URA.RU заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Не исключено, что Трамп будет использовать против них (европейских стран. — Прим. ред.) различные средства давления. Одно из них — те самые тарифы, которые он повысил в отношении многих, если не большинства стран. Это тот инструмент, который уже у него есть, которым он пользуется. Есть и другие способы закулисного давления со стороны США, которые мы не видим, но они существуют», — отметил политолог.
По его мнению, план Трампа заключается в том, чтобы прекратить конфликт на Украине. Президенту США это нужно, чтобы сосредоточиться на главной цели — противостоянии Китаю, добавил Зудин.
Ранее аналитики и источники в дипломатических кругах сообщали, что администрация Дональда Трампа рассматривает различные меры давления на Украину и ее европейских союзников для ускорения переговоров с Россией, включая экономические ограничения и персональные санкции. Ключевым препятствием для заключения мирных соглашений остается вопрос легитимности украинского руководства после истечения срока полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.