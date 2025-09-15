Песков: избранные губернаторы показали рекордные результаты на выборах

Избранные губернаторы получили высокие результаты на выборах в этом году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, итоги голосования отражают консолидацию общества вокруг политики президента и его представителей в регионах.
«У избранных губернаторов очень высокие результаты. Это говорит о консолидации общества вокруг линии президента и его ставленников», — отметил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что рекордный результат Александра Хинштейна в Курской области — лишь один из примеров широкой поддержки действующей власти.
С 12 по 14 сентября в 81 регионе России прошел единый день голосования. В 20 субъектах выбирали губернаторов, в одном — главу региона определял парламент, в 11 регионах избирали депутатов законодательных собраний. В 25 субъектах также прошли выборы муниципальных руководителей и депутатов местных советов.
По предварительным данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, явка составила около 47%, что на 8% выше, чем в 2022 году. За период выборов было зафиксировано более 500 тысяч кибератак на ресурсы ЦИК и 700 — на инфраструктуру электронного голосования. Памфилова отметила, что голосование прошло спокойно, серьезных нарушений не выявлено.
