В Кремле ответили Трампу на счет саммита России и Украины

Трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов в лице Дональда Трампа пока не планируются. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока никаких подвижек нет», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Трамп анонсировал, что встреча лидеров РФ, Украины и США может состояться скоро. По словам главы Белого дома, этот вопрос сейчас решается на высшем уровне. Американский лидер также добавил, что детали формата встречи находятся на стадии обсуждения, однако США обязательно примут в ней непосредственное участие. Он отметил, что название мероприятия — будь то «саммит» или «встреча» — не имеет принципиального значения. По его словам, основная цель предстоящих переговоров заключается в поиске путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также в разработке новых мер по обеспечению безопасности в украинском регионе.
