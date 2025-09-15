В Кремле массово ставят прививки от гриппа

По словам Пескова, многие воспользовались возможностью привиться от гриппа
В Кремле стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Кремля, началась ли в этом году вакцинация сотрудников администрации президента. «Все желающие имеют возможность сделать прививку от гриппа, многие этим пользуются», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!