В Кремле массово ставят прививки от гриппа

По словам Пескова, многие воспользовались возможностью привиться от гриппа
По словам Пескова, многие воспользовались возможностью привиться от гриппа

В Кремле стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Кремля, началась ли в этом году вакцинация сотрудников администрации президента. «Все желающие имеют возможность сделать прививку от гриппа, многие этим пользуются», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

