Российские войска установили контроль над Купянском под Харьковом

Срочная новость
ВС РФ провели операцию по установлению контроля над Купянском в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Также вооруженные силы России перекрыли пути отхода для украинской группы численностью до 700 военных с северной и западной стороны города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!