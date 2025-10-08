Россия названа угрозой национальной безопасности Молдавии

Молдавия назвала Россию угрозой в военной стратегии до 2035 года
Молдавия назвала Россию угрозой в новой военной стратегии
Молдавия назвала Россию угрозой в новой военной стратегии Фото:

Правительство Молдавии утвердило военную стратегию до 2035 года, в которой Россия названа «серьезной прямой угрозой» национальной безопасности страны. Документ предполагает увеличение военного бюджета и численности армии при формальном сохранении нейтрального статуса.

"Игнорирование выявленных военных угроз и рисков, а также отсутствие адекватных мер по укреплению системы обороны Республики Молдова путем развития и поддержания военного потенциала вооруженных сил, будет иметь серьезные последствия не только для безопасности страны, но и для безопасности и благополучия ее граждан", — заявлено в стратегии, передает РИА Новости. Документ предусматривает постепенное увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году и технологическую модернизацию армии.

При этом оппозиционные партии бойкотировали принятие стратегии, заявив о нарушении конституционного нейтралитета страны. Напомним, с приходом к власти президента Майи Санду Молдавия активизировала сотрудничество с НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии угроз с ее стороны.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия знает, как реагировать на страны, считающие ее угрозой, и связал принятие новой стратегии с политикой президента Майи Санду, при которой, по его словам, усиливается давление на инакомыслие. В утвержденном молдавским правительством документе также отмечаются риски расширения российского влияния и сохранения российских миротворцев в Приднестровье.

