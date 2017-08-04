Отборные слухи о лучших людях России

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Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Путина разозлили просьбой о новом сроке. — Малахова не ждут на «России». — У свердловских кандидатов в губернаторы кончились деньги. — Баков возвращается в свердловскую политику. — В многострадальной еланской части пьют даже школьники. — Степашин подсказал Дубровскому, с чем идти к президенту. — Тюмень готовят к реновации. — Путин встретится с пермскими театралами. — Визит патриарха Кирилла внес раздор среди курганцев. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путина разозлили просьбой о новом сроке

В окружении врио губернатора Бурятии Алексея Цыденова говорят, что Владимир Путин во время своего визита в регион был не очень доволен просьбой жителей поселка Черемушки Прибайкальского района Бурятии, которые попросили президента баллотироваться на новый срок. По слухам, президент распорядился, чтобы в последующих его поездках по регионам эта тема не затрагивалась.

Губернаторы жалуются на технологов

Врио губернаторов в ряде выборных регионах жалуются на качество работы командированных из Москвы политтехнологов. Говорят, что на следующей неделе в Москве пройдет встреча главных технологов кампаний врио губернаторов с кремлевскими чиновниками. По слухам, некоторые из них должны получить выговор за слабые кампании, сушку явки и отсутствие их самих на территории.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медведеву улучшают имидж

В ближайшем окружении Дмитрия Медведева говорят, что имиджем премьер-министра теперь будут заниматься специалисты из крупного международного консалтингового агентства. По слухам, главе правительства составляют новый план-график его пиар-мероприятий и встреч с населением. Активность Медведева в соцсетях также будет модерироваться новыми пиарщиками. Говорят, что последний пост Медведева касательно американских санкций — креатив новых специалистов.

Московских коммунистов бросили на произвол судьбы

Сразу несколько скандалов назревают среди кандидатов-оппозиционеров, которые претендуют на места муниципальных депутатов в Москве. Активные горожане, которые решили двигаться под красными флагами, разочаровались в КПРФ. Они жалуются на то, что нет никакой поддержки от местного отделения, за советами приходится обращаться к конкурентам-справороссам. Коммунисты рассказывают, что кандидаты остались без опеки, как в пословице «у семи нянек дитя без глазу» — руководство настолько погрузилось во внутренние интриги и дрязги из-за поиска нового лидера, что про реальную политику все забыли.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Яблоко» планирует саботировать кандидатов Гудкова-Каца

Антикоррупционные протесты привели в ТИКи Москвы слишком много оппозиционеров. После того, как закончился прием документов и прошла процедура регистрации кандидатов, оказалось, что в ряде районов желающих стать депутатами от партии «Яблоко» больше, чем самих мандатов. Чтобы не «размывать» голоса друг друга, партия предлагает отказаться от выдвижения тем, кто в ней не состоит, а выдвинулся через портал «Мунвыборы» экс-депутата Дмитрия Гудкова и бывшего начальника его предвыборного штаба Максима Каца. Говорят, что непокорных кандидатов грозят отозвать партийным решением из-за какой-нибудь технической неточности.

Малахова не ждут на «России»

Появлявшиеся ранее слухи о переходе Андрея Малахова на телеканал «Россия» ведущим ток-шоу «Прямой эфир» (аналог его программы «Пусть говорят» на «Первом канале») пока не получают подтверждения. Скорее, наоборот: сотрудники государственного телеканала опровергают приход Малахова в шоу. По их словам, в работе программы «Прямой эфир» пока никаких изменений: на своих позициях остаются и сам ведущий Борис Корчевников, и вся команда ток-шоу. «Никакого Малахова мы не ждем», — говорят работники канала. При этом они не исключают, что под звездного ведущего будет формироваться какой-то новый проект.

Реновация в Москве готовится «съесть» миллиарды из бюджета

Программа реновации в Москве на грани срыва. Авторы программы не учли важную проблему: куда девать строительный мусор после разрушения пятиэтажек. В настоящее время, как утверждается, в окрестностях столицы существует только два полигона с мини-заводами по переработке строительного мусора и, в частности, бетона. Однако их производительность не превышает 12% потребностей. Теперь мэрия планирует строить такие заводы за бюджетные средства, а потому среди потенциальных участников проекта началась новая борьба за бюджетные миллиарды.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вы не поверите, почему у банка «Югра» отозвали лицензию

Говорят, что формальной причиной отзыва Центробанком лицензии у банка «Югра» стало микроскопическое нарушение порядка учета вкладчиков. До определенного времени банки заполняли одну базу данных с информацией о своих вкладчиках, а впоследствии были вынуждены перенести все в другую. При переносе, как утверждают слухмейкеры, у шести (из 260 тысяч) вкладчиков в базе не оказалось даты рождения — напротив их фамилий стоит цифра стоит 01.01.1900 г. Это, увы, нарушает установленные для всех участников рынка порядки и четко отражено в отчетах проверки, проведенной ЦБРФ в «Югре».

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министры Куйвашева хотят блеснуть электоральной удалью

Свердловские чиновники расстроены тем, что их ресурсы оказались не востребованы на выборах. В частных разговорах члены правительства, все еще ощущающие свою влиятельность, честно признаются, что были бы не прочь поработать в полях и напомнить о себе электорату. Отсутствие же предвыборной работы чиновники расценивают как потерю контакта с населением. «Сейчас на выборах нас не увидят, а потом и в связи с текущей работой перестанут воспринимать», — беспокоятся высокопоставленные чиновники. Их менее деятельные коллеги, в свою очередь, напротив, радуются отсутствию работы и необходимости выезжать за пределы кабинета.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тушина раздражает усиление Алтушкина — оно мешает ему мечтать

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин удивляет своей уверенностью в будущем команды, в которой работает. По словам сплетников, чиновник настолько уверен во всесилии своего патрона — главы администрации губернатора Владимира Тунгусова — что в последнее время увлечен рассуждениями о возможных карьерных взлетах. В таких случаях, говорят интриганы, Тушина вернуть с небес на землю помогают слова о том, что следующим сити-менеджером Екатеринбурга, скорее всего, будет человек олигарха Игоря Алтушкина.

Мэрия Екатеринбурга убедила всех, что «теперь это ее область»

В околополитических кругах и вовсе ходит слух о том, что «впору переименовывать Свердловскую область в Екатеринбургскую». Влияние мэрии уральской столицы, заверяют представители деловых кругов, распространилось на весь регион — это чувствуется не только из-за публично тесного сотрудничества Серого и Желтого домов, но и из частных разговоров с представителями горадминистрации. «Это уже наша область, привыкайте», — нескромно произносят в кулуарных разговорах высокопоставленные чиновники мэрии.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный свердловский медник затеял масштабную самопроверку…

В УГМК проходит масштабный аудит. Как утверждают слухмейкеры внутри предприятия, проверку проходят все дивизионы холдинга. Почему документальные изыскания было решено проделать именно сейчас — пока неясно, но источники агентства не исключают, что закончатся они большим внутренним скандалом, итогом которого станет выдворение отдельных топов и ответственных работников.

…, а его тем временем пытаются поссорить с Куйвашевым

Экс-мэра Серова, ныне депутата свердловского Заксобрания Владимира Анисимова, говорят, активно используют для того, чтобы поссорить гендиректора УГМК-холдинга Андрея Козицына и врио губернатора Евгения Куйвашева. Интриганы рассказывают, что до недавнего времени у медников были доброжелательные отношения с парламентарием, но в какой-то момент тот по необъяснимым причинам решил отказаться от сотрудничества и соблюдения договоренностей с бывшими товарищами, чем несказанно удивил и разозлил все руководство УГМК. Предполагается, что Анисимов достиг договоренностей с оппонентами медного холдинга. Нынешнее поведение экс-градоначальника, между тем, ведет не только к потере им всего политического веса и протекции со стороны компании, но и самому Серову, который он некогда возглавлял, грозит лишением серьезнейших вливаний со стороны компании.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Дмитрия Ионина кончились деньги

Свердловские сплетники пытаются найти причины снижения активности со стороны кандидата в губернаторы области Дмитрия Ионина. По некоторым данным, его штаб стал реже расклеивать листовки, слухмейкеры давно не видели его газет. По одной из версий, Ионин уже потратил деньги, выделенные ему для проведения кампании представителями областных властей. Найти новых спонсоров у него вряд ли получится.

Знаменитого свердловского коммуниста отстранили от губернаторской кампании

Говорят, что штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Парфенова отстранил от участия в кампании старейшего и наиболее известного свердловского коммуниста, депутата Госдумы РФ Николая Езерского. Якобы все решения принимаются без участия Езерского, он не привлекается в ходе переговоров с федеральным руководством партии. В связи с этим появилась сплетня о желании Парфенова получить мандат Езерского в 2021 году.

Игорь Торощин торгуется со свердловскими мэрами

По слухам, депутат Госдумы РФ, кандидат в губернаторы от ЛДПР Игорь Торощин резко снизил свою активность в муниципалитетах. По непроверенным данным, он заключил некие соглашения с рядом мэров. В частности, есть версия о его договоренностях с главой Ирбита Геннадием Агафоновым. Якобы мэры гарантировали ЛДПР получение 1-2 мандатов в местных думах в обмен на отсутствие любых протестных акций на губернаторских выборах.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ОНФ нашли замену Николаю Косареву

Говорят, что в центральном штабе ОНФ стартовал кастинг потенциальных кандидатов на освобождающийся пост сопредседателя «Народного фронта» в Свердловской области. По предварительным данным, занимающий эту должность Николай Косарев может подать в отставку. Поводом для увольнения могут стать уголовные дела, возбужденные в возглавляемом им горном университете. По слухам, больше всего шансов сменить Косарева — у депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. Якобы Альшевских уже пишет программу своих действий в новой должности.

Антон Баков возвращается в свердловскую политику

Свердловские слухмейкеры обсуждают сплетню о скором возвращении известного политтехнолога Антона Бакова в свердловскую политику. Они напоминают, что одним из главных политических событий 2018 года будет 100-летний юбилей со дня расстрела царской семьи. По данному поводу в регион прибудет патриарх РПЦ. Активизация возглавляемой баковым Монархической партии может придать юбилею особый колорит. За счет повышения ее известности, у Монархической партии появится реальный шанс провести в сентябре 2018 года своих депутатов в Екатеринбургскую гордуму.

В еланской учебке алкоголь употребляют даже школьники

Пока минобороны пытается замять пьяный скандал с кровавым побоищем в 473-м окружном учебном центре ЦВО в проселке Еланском Свердловской области, юные патриоты из числа суворовцев и юноармейцев делятся воспоминаниями о том, как тоже употребляли алкоголь на сборах в этом гарнизоне. Эти сборы прошли в минувшем июне и, по рассказам самих участников, сопровождались алкогольными возлияниями. Причем этому не оказался помехой даже юный возраст участников занятий. «Выпивку нам доставали сами солдаты. Мы им только деньги отдавали. Лишнее они с нас не брали, просто мы с ними делились выпивкой. Дошло до того, что в последний день нас всех кое-как подняли на подъем», — рассказывают юноармейцы, обсуждая заявление Минобороны, что все участники инцидента в Елани были трезвыми.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

К начальнику Росгвардии по УрФО пристроили надсмотрщика

Глава Росгвардии по УрФО Игорь Голлоев пережил турбулентность. В тусовке силовиков обсуждают его вызов в кабинет своего начальника Виктора Золотова, который устроил подчиненному разнос. На фоне этих слухов Голлоев лишился нескольких заместителей — у кого были слабые нервы. И в результате в уральской Росгвардии появился новый начальник службы собственной безопасности Евгений Шерстнев, который, по слухам, имеет патронов в федеральной структуре.

В полиции грядут большие реформы

В полиции активно обсуждаются реформы, которые затеял начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (бывший ОБЭП) УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуард Воронин. Главное опасение старожилов полиции состоит в идее новоиспеченного руководителя устранить линейность в структуре ведомства, когда каждый специалист был закреплен за отдельным направлением работы — промпредприятиями, банками и т. д. В планах Воронина, прогнозируют знакомые силовики, оставить простые районные отделы УЭБ и ПК, занимающиеся всем и вся — это, заверяют интриганы, внесет некоторую сумятицу в отлаженную работу силовой структуры. Тем не менее, такие реформы, считают слухмейкеры в форме, вполне объяснимы и направлены на избавление всей структуры городского УЭБ и ПК от «засидевшихся», не готовых работать с Ворониным.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Степашин посоветовал Дубровскому, с чем идти к президенту

Говорят, что Сергей Степашин во время визита в Челябинск был очень доволен новым ЖК «Смолинский», построенным для переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Микрорайон, с его обустроенной набережной и детскими площадками, председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ признал образцовым. О чем с удовольствием сообщил губернатору Борису Дубровскому. По слухам, Степашин рекомендовал главе региона показать «Смолинский» Владимиру Путину, когда тот приедет в Челябинск.

Борьба с дольщиками становится губернаторским трендом

Тема помощи обманутым дольщикам станет одной из главных в политике Дубровского на ближайший год. По слухам, это одобрено и Москвой. Проблемы дольщиков одни из самых болевых точек во всех российских регионах. Не исключено, что решение вопроса скоро станет федеральным трендом. В том числе и в рамках президентской кампании.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске ждут гендиректора АСИ…

Говорят, что во второй половине августа в Челябинск приедет гендиректор Агентства социальных инициатив Светлана Чупшева. Прежний гендиректор, ныне врио губернатора Новгородской области, Андрей Никитин бывал в области часто. Как с официальными поездками, так и с частными — Никитин уроженец Миасса. Для Чупшевой, как для действующего руководителя АСИ, это будет первый визит на Южный Урал. Готовится большая программа — встреча с губернатором Борисом Дубровским, представителями бизнеса, совещание по инвестпроектам.

… чтобы увидеть гостью, нужно договориться с Гаттаровым

Ответственным за подготовку визита Светланы Чупшевой назначен вице-губернатор Руслан Гаттаров. В кулуарах болтают, что Гаттаров лично проверяет списки тех, кому хотят выслать приглашения. По слухам, чиновник просто вычеркивает тех, кто может чуть подпортить благостный настрой на встрече Чупшевой с представителями бизнеса и общественности. К примеру, задавать неудобные для Гаттарова вопросы. Или еще того хуже — жаловаться на чиновников минэкономразвития региона.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приговор Цыбко напугал VIP-обвиняемых

Многие челябинские обвиняемые в коррупции чиновники и депутаты надеялись, что Озерский горсуд оправдает экс-сенатора Константина Цыбко. Адвокаты и юристы обменивались мнениями, что вина не доказана. Однако девять лет строгого режима со штрафом в 70 млн рублей опустили на землю VIP-обвиняемых. Они поняли, что ни на какое снисхождение рассчитывать не стоит. Если будет хоть малейшее доказательство вины, колонии им не избежать. Сильнее всех расстроился приятель Цыбко — бывший вице-губернатор Николай Сандаков. В его деле есть эпизод, связанный с бывшим сенатором.

Челябинск ждет мусорный коллапс из-за бюрократии

Иск Росприроднадзора на приостановку челябинской свалки может перерасти в крупный конфликт между ведомством и мэрией Челябинска. С одной стороны, Росприроднадзор действует в рамках своих полномочий — наводить порядок на полигоне надо. С другой стороны, если свалку закрыть, то мусор вывозить будет некуда. Но это федеральных чиновников не волнует. Одни говорят, что репрессии со стороны Росприроднадзора это всего лишь попытка поторопить власти с обустройством новых полигонов. Так как с 1 января свалку надо закрыть совсем. Другие видят в этих действиях интересы коммерческих структур из соседних регионов. Тех, что хотят войти в «мусорный бизнес», который скоро станет очень прибыльным.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В областной прокуратуре — чистка…

Ходят упорные слухи, что в областной прокуратуре идет кадровая чистка. На днях лишились должностей два высокопоставленных сотрудника. Болтают, что одного — он отвечал за обращения граждан — отправили в отставку из-за ошибок прошлого. Якобы двадцать лет назад, во время работы в Металлургическом районе, привлек к ответственности заведомого невиновного. Этот невиновный сумел добраться до генпрокурора и нажаловаться на старого обидчика. Второго высокопоставленного сотрудника уволили за нарушение дисциплины.

… причина — новая идеология Кондратьева

Болтают, что чистку рядов горячо поддерживает прокурор области Александр Кондратьев. Он всерьез решил создать образцовое ведомство в отдельно взятом регионе. «Самоочищение», как заявил Кондратьев в узком кругу, формирует положительный имидж прокуратуры. А значит, впереди новые увольнения, как за старые, так и за новые грехи.

В Челябинске стартовал месячник коррупции

В силовых структурах Челябинской области обсуждается слух о том, что в августе уходит в отпуск большая группа руководителей правоохранительных структур, следователей по особо важным делам и оперативных работников. Так совпало. Люди в погонах шутят, что в августе чиновники и депутаты могут расслабиться и начать брать взятки — ловить-то их некому. Но уже серьезно добавляют, что отпуск рано или поздно закончится и все вернется на свои места.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Петров попал между двух огней

Глава Металлургического района Дмитрий Петров попал в немилость сразу двух депутатов Госдумы. У обоих депутатов фамилия на букву Б. У одного Б. в районе ларьки и стоянки, и он тщательно все это оберегает. Другой Б. объявил войну ларькам и парковкам, требует все снести. «Только попробуй!» — говорит Петрову бизнесмен-депутат. «Сноси!» — просит второй Б. Петров принимает половинчатые меры, за что «получает» от обоих депутатов.

Сатке грозит экологическая катастрофа

Громкий скандал разгорается в Бакале. При прежнем мэре, уволенном по приговору суда, муниципальные водные сети отдали в концессию частной фирме. Эта фирма наняла другую фирму из Челябинска, чтобы заменить фильтрующий элемент. Сам элемент, еще вполне годный, является муниципальной собственностью. Болтают, что челябинцы просто вывозят его в областной центр, без согласования с властями. А взамен не ставят ничего. В реку текут нечистоты, их уносит в соседнюю Сатку. Для которой это может обернуться экологической катастрофой. Говорят, что власти Бакала уже написали заявления в соответствующие органы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гартунг «отдал» Копейск

В одном из округов на довыборах в горсобрание Копейска снялся кандидат от «Справедливой России». В городе это расценили так — лидер эсеров Валерий Гартунг решил не мешать скандальному гендиректору ЗАО «Горводоканал» Николаю Сединкину. Тому самому Сединкину, что когда-то загонял своих работников в ряды «Единой России», потом заставил их покинуть «ЕР», а сам прибился к «Родине». Правда, и с «Родиной» у Сединкина как-то не сложилось, и он идет на выборы самовыдвиженцем. Но теперь уже при полной поддержке со стороны «СР».

Главой Чесменкого района станет женщина

По слухам, и. о. главы Чесменского района Татьяна Жморщук прошла «кастинг» в губернаторской резиденции. Ей решено оказать поддержку на выборах главы района. Жморщук, став временным главой, совсем не стремилась занять кресло районного руководителя. Но именно этот факт и стал решающим. Мол, лучшие главы те, кто не рвался во власть в угоду личным амбициям и коммерческим интересам. Жморщук уже пообещали, что подберут сильного заместителя. А сама она должна примирить все враждующие стороны.

Из Троицка в Узбекистан высылают «смертника»

В ближайшее время из Челябинской области в Узбекистан может быть депортирован «смертник». По крайней мере, как сообщили источники в центре временного содержания мигрантов, ровно так о себе отзывается содержащийся там Абдураззак Ахмадалиев. Он попытался обновить гражданство путем перехода границы по маршруту Троицк-Казахстан-Троицк — этот вполне легальный способ используют те, кто живет и работает в России без временного разрешения и визы — но был задержан по неизвестному формальному поводу. При задержании, как утверждают слухмейкеры, Ахмадалиев умолял не депортировать его в Узбекистан, откуда он родом и где работал судьей, заверяя, что там его ждет неминуемая смерть. Но понимания и жалости тем самым ему вызвать не удалось.

Слухи Тюменской области

Целый район Тюмени готовят под реновацию

Говорят, в Главном управлении строительства Тюменской области разрабатывается список домов, которые попадут под программу реновации. Якобы речь идет о старых зданиях в кварталах по улицам Одесская и Рижская. Всего, как утверждают сплетники, на проект реновации планируется потратить один миллиард рублей, причем дома не будут сносить, а надстроят и расширят по образу «табуретки под столом». Обсуждается, куда переселить несколько тысяч жильцов попавших под реновацию домов на те 10 месяцев, которые будет идти строительство, шепчутся слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жены депутатов облдумы соскучились по Средиземноморью

Ходят сплетни, что жена одного из депутатов тюменской областной думы жаловалась: из-за ослабления курса рубля и экономического кризиса она с супругом не может больше отдыхать в круизах по Средиземному морю каждые три месяца, как привыкла. «Удается позволить себе круиз не чаще раза в полгода, а то и в год», — якобы сокрушалась супруга народного избранника.

Мэрия Тюмени вздохнула с облегчением, проводив в отпуск прокурора

Рассказывают, что прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов ушел в отпуск, проработав в своей нынешней должности всего месяц. «При этом видимых достижений у Гиматова нет, — говорят слухачи. — Зато в администрации Тюмени за этот месяц все окончательно расслабились. Теперь понятно, что Гиматов не станет давить на мэрию и „прессовать“ чиновников проверками».

Тюменский следователь получил полковника за банду

Ходят слухи, что руководитель Первого следственного отдела по расследованию особо важных дел Игорь Деев получил недавно чин полковника юстиции в качестве поощрения за хорошую службу. Якобы поводом стала большая роль, которую отдел Деева сыграл в расследовании дела «банды сотрудников ФСБ», задержанной весной 2017 года в Тюмени.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Начальник ГИБДД ищет новых знакомств

Рассказывают, что начальник ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев сплошными облавами на дорогах пытается упрочить свое положение и обзавестись связями в тюменской элите. Якобы всякий раз, когда сотрудники ГИБДД останавливают за нарушения судью, работника прокуратуры или следственного комитета, начальник областной ГИБДД лично выезжает на место, чтобы «разрулить» ситуацию. А заодно приобрести полезное знакомство.

«Тюмень Водоканал» готовится судиться в Лондоне

Говорят, «Тюмень Водоканал» сменил юридическую «приписку», чтобы иметь возможность отбиваться от претензий экологических организаций. Если раньше конечные выгодоприобретатели коммунальных платежей тюменцев за воду и водоотведение прятались в кипрском офшоре и офшоре на Британских Виргинских островах, то теперь последний сменил место своей прописки на Люксембург. Слухмейкеры судачат, что сделать это истинных хозяев водоканала заставил именно проигранный «Водоканалом» суд из-за невыполнения санитарных норм и правил по сбросу канализации в Туру. Якобы теперь тяжба может дойти до Высокого Суда Лондона, что позволит компании если и не выиграть дело, то затянуть его на несколько лет.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Максим Афанасьев решает вопросы с подчиненными на кладбище…

Говорят, что заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев имеет нестандартную привычку решать вопросы с подчиненными на кладбище. Якобы однажды он собрал на кладбище руководителей городских служб, раздал всем по листочку бумаги и сказал написать заявление на увольнение по собственному желанию с открытой датой. «Потом собрал заявления, забрал у руководителей ручки, прикрепил каждую к своему листочку и аккуратно убрал в папочку, — шепчутся в мэрии. — Видимо, считает, что таким образом он людей подстегивает, чтобы лучше работали».

…, но это не спасет его от ссылки

Сплетники рассказывают, что «личная деловая активность» заместителя главы администрации города Тюмени Максима Афанасьева может стоить тому серьезного понижения по службы. Якобы готовится распоряжение о переводе Афанасьева на должность главы управы Восточного округа Тюмени после того, как нынешний руководитель Владислав Черкашин займет кресло руководителя управы ЦАО. «На новом месте у Максима Афанасьева будет возможность реализовать свою неуемную активность в максимальном приближении к интересам и нуждам горожан», — смеются слухачи. Слухмейкеры уверяют, что альтернативой такой ссылке может стать уголовное дело.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Галина Шарухо не справилась с тараканами

Рассказывают, что в образцово-показательном ресторане Тюмени, который народная молва считает заведением главного санитарного врача области Галины Шарухо, обнаружили тараканов. Якобы в престижном кафе в поселке Казарово посетители с ужасом заметили значительное количество этих насекомых. «Если это действительно кафе Галины Шарухо, почему же она не следит за санитарными нормами в нем? — по слухам, недоумевали посетители. — У нее что, не хватает времени обеспечить порядок даже в собственном бизнесе?».

Слухи ХМАО

У югорских чиновников — обострение паранойи

Слухачи из Ханты-Мансийска всерьез переживают за психическое здоровье некоторых чиновников окружного и муниципального уровня. Говорят, что государевы люди настолько плотно погрузились в интриги, что видят подставы и провокации в каждом шорохе. «Любой звонок, любая шутка или меткая статья в газете вызывают у них мандраж. Они могут сидеть до поздней ночи, обсуждая теории заговора», — сплетничают югорские журналисты.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Царева возвращается в Москву

Говорят, что пиарщица правительства Натальи Комаровой Вера Царева окончательно решила оставить регион. Слухмейкеры докладывают: бывший пресс-секретарь Госдумы решила вернуться в Москву. Якобы отъезд Царевой произойдет уже совсем скоро — этой осенью.

Власти ХМАО не знают, куда потратить деньги, выделенные на пожары

Поговаривают, что югорские чиновники перестарались, выделив на финансирование лесных противопожарных мероприятий дополнительные 56 млн рублей. К тому времени, когда власти региона согласовали транш, в регионе начался сезон дождей, и огонь теперь победят силы стихии. При этом, возвращать деньги обратно в бюджет никто не намерен, а в правительстве об этом даже не просят. Скорее всего, средства будут потрачены на выплаты премий ответственным лицам и оплату торжественных мероприятий.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ОМОН и чеченцы подрались из-за разбившегося БМВ Х5

Нижневартовские силовики сплетничают, что автомобиль, из-за которого произошла драка со стрельбой на территории торгового центра «Городок», разбился за неделю до инцидента на трассе «Нижневартовск-Радужный», после столкновения с КамАЗом. Речь идет о черном БМВ Х5, который владелец якобы купил у чеченцев, но погиб, не успев расплатиться. Продавцы якобы приехали к отцу погибшего, потребовав вернуть долг, а тот позвонил своим знакомым силовикам. Примечательно, что новый хозяин авто в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. С ним в машине были еще один молодой человек и девушка. Они выжили.

Росгвардия экономит на звонках сотрудников

В кулуарах обсуждают странную привычку руководителя пресс-службы управления Росгвардии по ХМАО Юлии Шмелевой. Рассказывают, якобы Шмелева не любит звонить с собственного мобильного телефона журналистам, а кидает СМС с просьбой набрать ее. «Юлия Шмелева редко отвечает с первой попытки, а сама практически никогда не перезванивает, разве что со стационарного. Такая экономия вызывает вопросы — в Росгвардии мало платят?» — удивляются сплетники.

В Сургуте ждут еще одну спецоперацию силовиков в компании властей…

Говорят, в мэрии Сургута пытаются найти нарушения в работе муниципального предприятии «Городской рынок». По слухам, чиновники вслед за хлебозаводом, где на этой неделе прошли выемки документов, планируют инициировать операцию силовиков и на другом предприятии, которое планировали приватизировать весной 2017-го года. Что же касается хлебозавода, в кулуарах шепчутся, якобы директору предприятия Сергею Пустозерову поставили условие. Если бессменный руководитель муниципальной компании уйдет в отставку, то сможет избежать уголовного преследования, которое инициировали в администрации после ревизии дел старой команды мэрии.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…и прогнозируют проблемы у депутата Госдумы Сидорова

В кулуарах обсуждают масштабную проверку, которую сейчас проводят в мэрии люди из команды главы Вадима Шувалова. По слухам, ее основной целью является экс-мэр Дмитрий Попов, однако сплетники делятся мнением, что результаты ревизии могут зацепить и другого бывшего градоначальника, ныне депутата Госдумы Александра Сидорова. «С момента его ухода прошло семь лет, но могут всплыть такие истории, которые будут стоить Александру Леонидовичу мандата, если не свободы. Истории разные ходят, если подтвердится хотя бы 1% — у Сидорова будут проблемы», — делятся мнением слухачи.

«Хозяин» Сургута переехал

По слухам, генеральный директор «Сургутнефтегаза» (градообразующей компании Сургута) Владимир Богданов практически перестал появляться в ХМАО. Рассказывают, якобы известный нефтяник год назад перевез в Югру свою маму с юга Тюменской области, а недавно отправил ее в Москву. «В столице лучшие клиники, а мама Владимира Леонидовича уже в возрасте. Ну и, как примерный сын, сам практически переехал. Но все еще продолжает держать руку на пульсе и лично следит за тем, что происходит в компании и Сургуте», — делятся слухачи.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кобылкин хочет заманить на Ямал VIP-туристов ради имиджа

В кулуарах ямальского правительства весьма неоднозначно относятся к грядущему первому съезду туроператоров Ямала. С одной стороны, чиновники с сарказмом сравнивают арктический регион с заграничными курортами и подшучивают о песочных пляжах Ледовитого океана. С другой стороны, инсайдеры говорят, что из-за своих расценок Ямал доступен только для очень зажиточных туристов, которым наскучили лазурные берега и которые готовы раскошелиться ради новых впечатлений, экстремальных видов отдыха, рыбалки в заповедных местах и прочих экзотических удовольствий. В одном слухмейкеры соглашаются — развитие туризма — это лишь еще один маневр Кобылкина, чтобы показать федеральному центру важность региона. А от этого зависит финансирование многих важных проектов.

Мажаров может покинуть Ямал

Ходят слухи, что заместитель губернатора Ямал Александр Мажаров в скором времени может покинуть регион. По версии источников, он может получить повышение и перейти на работу в другом регионе. Поговаривают даже о губернаторской должности, но не на Ямале. Сам Мажаров, по слухам, не очень-то радуется таким возможностям и не хочет покидать насиженное место. В ЯНАО у него уже налажены связи, и доход даже больше, чем у губернатора.

Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Ноябрьске местный медиаменеджер передумал уходить в отставку…

Ходят слухи, что глава телерадиокомпании «МИГ» из Ноябрьска Светлана Тащиева может остаться на своем посту несмотря на свое заявление об отставке. Слухмейкеры утверждают, что она уже пожалела о том, что анонсировала свой уход раньше времени. «Сейчас Тащиева находится в отпуске. У нее было время все взвесить и хорошенько подумать. Терять престижный пост, по всей видимости, она уже передумала», — говорят слухмейкеры. Они добавляют, что госпожа Тащиева также не будет сдавать депутатский мандат и продолжит работу в гордуме Ноябрьска.

…, а власти раздумывают, как «слить» скандального оппозиционера

Опасения властей Ноябрьска подтвердились. На довыборах в городскую думу был зарегистрирован Александр Бондарчук, известный в городе своими протестными акциями. Противостоять он будет единороссу Оксане Балун, которая является главредом местной телекомпании. Инсайдеры говорят, что борьба намечается серьезная — Бондарчук уже давно активна в городе и социальных сетях и имеет шансы обойти своего оппонента. Пока власти раздумывают, как не допустить этого, и якобы даже уже нашли точки давления на Бондарчука, чтобы заставить его отказаться от участия в выборной гонке.

Оленеводов сгоняют с нажитых мест

Лесные пожары стали темой жарких дискуссий среди ямальских оленеводов. Среди аборигенов распространяется слух о том, что тундра полыхает неспроста. По их мнению, это все происки окружных властей и нефтегазовых компаний, которые специально сжигают их пастбища, чтобы освободить земли от кочевников и в дальнейшем использовать их для добычи ископаемого топлива.

Слухи Пермского края

Путин встретится с пермскими театралами

Вновь ходят слухи, что президент страны посетит Пермь до конца августа. Причем якобы Владимир Путин встретится с прославленным художественным руководителем театра оперы и балета Теодором Курентзисом. Но есть версия, что будет организовано что-то вроде круглого стола с участием многих пермских театральных деятелей.

Скептики же считают информацию «уткой». Во-первых, среди пермских театралов есть люди, любящие устраивать провокации для власти. А во-вторых, может зайти речь о площадке для новой сцены театра оперы и балета, но ведь до конца не определено, где и когда будут строить объект. Впрочем, если Путин вдруг пообещает федеральное софинансирование, строительство новой сцены, то это благотворно скажется на губернаторских позициях.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников меняет правила работы с бизнесом

Слухачи доносят, что временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников был немало удивлен, когда узнал, что строительство знакового для Перми объекта — зоопарка — отстает более чем на четыре месяца. Причем виноват, судя по всему, подрядчик.

Ситуация с медленными либо недобросовестными подрядчиками — не новость для Прикамья. Еще несколько лет назад в регионе сложилась практика: получил от власти деньги, сделал все тяп-ляп и с максимальной экономией, сбежал как можно дальше. Хоть местный подрядчик, хоть из другого региона — пермским объектам тотально не везет.

По разговорам, Решетников намерен сломать эту практику. Вопрос только в том, как это сделать. Ведь неудовлетворительные результаты работы подрядчиков почему-то не смущают даже министров.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кокшаров углубился в политику

Слухмейкеры утверждают, что вице-премьер и министр территориального развития Роман Кокшаров решил нарастить свое влияние за счет побед на политическом фронте. Так, внимание чиновника якобы приковано к Краснокамскому району и Лысьве, где проходят конкурсы на пост глав.

Поговаривают, Кокшаров действует в обход администрации губернатора и сам ведет переговоры с потенциальными претендентами на мэрские кресла. Судачат, что после выборов сам бывший глава Кунгура покинет правительство. Однако простого в общении Кокшарова, похоже, недооценивают. И не стоит забывать о его добрых отношениях с председателем Совета муниципальных образований Пермского края Александром Кузнецовым.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупов уже забыл о выборах

Как рассказывают слухачи, на прошлой неделе столичные чиновники беседовали с руководителем администрации губернатора Рустемом Юсуповым и просили его поделиться своими наблюдениями о ходе выборов в Пермском крае. На что чиновник якобы на полном серьезе ответил, что кампанией не занимается вообще — не его функционал, только с организацией помогает.

Другие шептуны говорят, что к Юсупову пермские политики и сотрудники администрации обращаются с вопросами о выборах. На что чиновник якобы намекает, что уже в октябре выйдет на новую работу, поэтому к ходу и проблемам сегодняшней кампании уже не имеет отношения.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зубарев окончательно ушел в тень

Слухачи сообщают, что советник губернатора на общественных началах по медицине Анатолий Зубарев и так-то не был публичной фигурой, а теперь и вовсе пропал из виду. Говорят, бывший вице-премьер пермского правительства за несколько месяцев сумел расставить своих людей и в минздраве, и в ключевых учреждениях здравоохранения.

Наблюдатели рассуждают, что сам Зубарев — один из наиболее продвинутых специалистов в медицине, поэтому и его люди, наверное, очень пригодятся в отрасли. Но, учитывая внимание общественности к проблемам здравоохранения, важно, чтобы до главы региона доходила реальная статистика, а больницы и поликлиники не ударились в коммерцию.

Окунев нашел себе союзника…

Судачат, что два кандидата в губернаторы, не сумевшие пройти муниципальный фильтр, решили объединить усилия для дальнейшей борьбы с властями региона. Речь о лидере движения «Выбор» Константине Окуневе и его недавнем сопернике, экс-руководителе региональной приемной президента Олеге Хараськине.

По разговорам, у политиков уже созрела первая идея, как громко заявить о себе. Вот только под ударом окажутся вовсе не те, кого кандидаты публично упрекают в своих проблемах.

…, а Хараськин лишился «патрона»

Как говорят, Олег Хараськин пошел на выборы при тайной поддержке депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, который еще год назад был наряду с губернатором Виктором Басаргиным наиболее влиятельным и сильным пермским политиком. Однако теперь, когда кандидат «выбыл» из борьбы, парламентарий якобы отказался помочь товарищу.

Впрочем, рассказывают, что Хараськин твердо намерен продолжить войну с властями региона и действующей системой выборов глав субъектов РФ. Без денег депутата, зато с новым союзником в лице Окунева.

По разговорам, Хараськин обратился за помощью и к старым товарищам из Приволжского полномочного представительства президента, в структуре которого политик еще недавно работал.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Самойлов уйдет по «мягкому» сценарию…

Слухачи настаивают, что по-прежнему готовится отставка главы Перми Дмитрия Самойлова. Причем, как говорят, Максим Решетников и его команда публично демонстрируют мэру свое уважение и дают понять окружающим, что довольны его работой.

Однако в коридорах шепчутся, что показная поддержка нужна для приглашения Самойлова якобы на повышение — на пост замминистра без серьезного функционала. Дело в том, что попытка просто отправить градоначальника в отставку чревата конфликтом со старой пермской элитой. А ведь будоражить столицу Прикамья перед выборами президента никому не хочется.

…и уже теряет своего заместителя

По слухам, в ходе обысков в пермском офисе «Т Плюс» в середине июля была выявлена связь энергетиков не только с чиновниками администрации прежнего губернатора Виктора Басаргина, но и с действующими сотрудниками мэрии Перми. Особенно часто в разговорах упоминают заместителя главы администрации города Сергея Романова, возглавляющего департамент ЖКХ.

Слухачи рассуждают, что ранее уже активно обсуждались тесные взаимоотношения чиновника с рядом крупных управляющих компаний. Якобы мэрия помогает некоторым УК в непростом общении с жителями и содействует энергетикам — убеждает пермяков переходить на прямые платежи за тепло по завышенным тарифам.

Говорят, главе Перми Дмитрию Самойлову уже неоднократно жаловались на заместителя, который, впрочем, остается на своем посту.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Демкин переживает за завод…

Слухмейкеры утверждают, что лидер регионального отделения «Единой России» и гендиректор ПЗСП (один из крупнейших пермских застройщиков) Николай Демкин очень озадачен информацией, что «Кортрос-Пермь» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) договорился с властями региона о работе на новых условиях в виде выполнения новых социальных обязательств.

Говорят, Демкин сам договариваться не спешит и якобы беспокоится, что его завод «отберут» в пользу Вексельберга. Однако единоросс упускает тот момент, что «Кортрос» не приобретает и не содержит производственных мощностей. Так что завод может пригодиться кому-то другому.

…и забывает о бывшем сенаторе

Шептуны рекомендуют Демкину присмотреться повнимательнее к бывшему представителю Пермского края в Совете Федерации Сергею Гордееву. Последний — известный московский девелопер, совладелец строительной корпорации ПИК. Ему-то, возможно, и пригодились бы мощности ПЗСП.

Слухачи не забывают, что Гордеев — давний товарищ экс-губернатора Олега Чиркунова. Бывший глава региона вновь становится влиятельной фигурой и может при случае помочь своему старому знакомому.

Силовики встревожены выборами

Слухачи в правоохранительных органах намекают, что один из кандидатов в депутаты Соликамской гордумы связан с местным криминалитетом. В 2014 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Говорят, одним из фигурантов дела был Андрей Якишин, который выдвинулся в депутаты от «Справедливой России». Якобы его подозревали в том, что он вместе с сообщниками проводил махинации с возмещением НДС в особо крупных размерах. Позже Якишин вместо подозреваемого стал свидетелем по делу, так как сам ничего не оформлял и не подписывал.

На севере Прикамья придется переделать дороги

Часть дороги из Красновишерска до отворота на Чердынь будут переделывать, говорят слухачи. По словам очевидцев, 10 километров трассы, отремонтированной буквально в том году, уже развалились и по ним невозможно ездить.

По слухам, дорога не выдержала ливней, потому что была построена с нарушениями. Причем, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, прокуратура изначально с недоверием отнеслась к подрядчику, который вел ремонт трассы, и даже требовала от администрации Красновишерского района заново провести конкурс, но местные власти все же заключили договор с компанией.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Визит патриарха Кирилла внес раздор среди курганцев

В Кургане из-за визита партиарха Кирилла разгорелся спор о праздновании Дня города, который в этом году выпал на 26 августа. Массовое гуляние, как говорят, даже предлагали отменить из соображения приличия и безопасности. Когда решили, что праздник будет, возникла идея пригласить предстоятеля для освящения монумента Тимофею Невежину. Однако епархия предпочла не менять программу визита. «Кирилл будет в этот день в Кургане, но почему-то его повезут освещать камень, заложенный под строительство часовни на берегу Тобола, а не памятник Невежину», — возмущаются в некоторых кругах.

Мэрию Кургана троллят Навальным

Курганские сторонник Навального решили саботировать мэрию и позлить афганцев. Слухачи рассказывают, что несколько человек подали сразу 88 уведомлений о проведении пикетов в разных частях города, составленных неправильно. В числе заявителей оказался Кокорин Антон Романович, однофамилец губернатора области. «В прошлый раз были Муратов и Шумков в числе организаторов (однофамильцы депутата и вице-губернатора) митинга, а сейчас — Кокорин», — смеются в коридорах мэрии. Кроме того, пикетчики вновь позарились на территорию возле памятника погибшим воинам в локальных конфликтах. Слухачам обидно, что чиновники тратят на молодых людей время, ведь на каждое уведомление придется составлять и направлять ответ.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Исламов ждет помощи от Якушева

Пиарщик «серого кардинала» может навредить политической карьере его сына. В Кургане ходят слухи, что Тимофей Панченко разругался с людьми из окружения экс-вице-спикера гордумы Зауралья Александра Якушева, который стал председателем избиркома Кургана, но не намерен помогать Артему Исламову на довыборах в гордуму. «Если Якушев не подключится, то Артему не видать мандата», — уверены слухачи. Впрочем, некоторые полагают, что сын Марата Исламова и сам не очень рвется к власти. «Соперники у него на округе сильные, хоть и не имеют столько денег на кампанию», — оценивают сплетники.

Налоговая готовит сюрприз переселенцам из ветхого жилья

В Зауральском УФНС задумались над тем, как получить налоги с участников программы переселения из ветхого аварийного жилья. По сути, новоселы с переездом в новые квартиры получают некий «доход» от разницы в стоимости квартир в развалюхах и в новостройках. По городу ползут слухи, что налоговики попытаются взыскать с переселенцев налог. «С семьи в среднем получится по 70-80 тысяч рублей. Это неплохая возможность пополнить дырявый бюджет», — говорят слухачи. Если удастся насчитать платеж, налоговая может проделать тот же трюк и с теми, кто переселился в новые квартиры ранее.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Потапов хочет разогнать центральный рынок

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов готовится разогнать Центральный рынок, судачат в кулуарах. Говорят, что эта территория давно не приносит городу адекватной прибыли, а сейчас и торговля там «загибается». Руководитель мэрии продумывает вопрос, как очистить площади и вернуть их городу, чтобы отдать под более выгодный проект.

Главный зауральский курорт продадут немцам

Курганцы опасаются, что «Курорты Зауралья» распродадут по частям. Причем на покупку курорта «Озеро Медвежье» якобы претендует инвестор из Германии. «Приезжали немцы, брали пробы в озере, оказалось, что в составе на двести элементов больше, чем в Мертвом море. На такое уникальное место нашелся покупатель», — сетуют люди, уверенные, что для рядовых жителей региона курорт станет недоступным. Ранее объединение «Курорты Зауралья» работало в форме государственного предприятия, недавно его акционировали.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор горгаза покрывает мошенников

Квартиры курганцев штурмуют мошенники под видом работников горгаза. На подъездах вывешивают объявления о том, что в доме определенного числа будет проводиться проверка оборудования, и без надобности начинают менять счетчики и другие элементы, продавая их в несколько раз дороже реальной стоимости. Дошло до того, что фирма даже форму газовиков скопировала, только к названию добавила «учет». «Это же натуральное надувательство, они вообще не имеют право что-либо проверять! В других городах газовики уже подают на мошенников в суд, а в Кургане — молчат», — возмущаются знакомые с ситуацией источники. Поговаривают, что директор горгаза Олег Попов, наоборот, запретил своим подчиненным говорить о проделках лжегазовиков. «Может быть, он „в доле“?» — судачат злые языки.

Врачам запретили разговаривать с журналистами

Руководство департамента здравоохранения Курганской области якобы запретило врачам общаться с журналистами под страхом увольнения. Недавно в СМИ вышло несколько скандальных историй, которыми живо заинтересовался следственный комитет на уровне Москвы. По материалам проверки публикации «URA.RU» о залеченном до поражения мозга полугодовалом малыше, например, возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Департамент оказался к этому не готов.

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