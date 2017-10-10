{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
18:28  10 октября 2017 0

Почему вхождение Украины в Евросоюз отменяется

«В ЕС формируется антиукраинская коалиция. На Киев обижены пять стран»
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Евромайдан. Киев (Украина), евросоюз, майдан, украина
Члены ЕС требуют вывести Украину из договора об ЕвроассоциацииФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Соглашение, из-за которого в Киеве начался Евромайдан — об ассоциации между Украиной и ЕС — под угрозой. Оно было одобрено Евросоюзом только в июле 2017 года и полностью вступило в силу лишь 1 сентября. Не прошло и полутора месяцев, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро заявил, что венгерские власти будут инициировать пересмотр соглашения. Причина — недавно принятый на Украине закон, который обязывает с 2018 года вести уроки в школах и в вузах исключительно на украинском языке.

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, площадь независимости, народное вече, проесты
Именно отказ президента Януковича подписать соглашение об Евроассоциации привел к майдану на Украине
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Закон, в первую очередь, направлен на ограничение использования русского языка, но затронул и ряд других европейских языковых меньшинств, в том числе, и венгерских. Новый украинский закон уже осудили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Болгария, Молдавия и Россия. Все перечисленные страны — за исключением последних двух — члены Евросоюза.

Президент Венгрии Виктор Орбан давно заинтересован в сотрудничестве с Россией и традиционно не приветствует действия киевских властей, объясняет глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. «Новый закон ущемляет права нацменьшинств и дает серьезный формальный повод для критики. Венгрия будет достаточно настойчива в отключении Украины от евроинтеграционных процессов. Другие страны ЕС могут поддержать Венгрию и по иным причинам. Главные из которых — запредельный уровень коррупции и упадок экономики на Украине», — рассказал Рябов «URA.RU».

В одиночку Венгрия не сможет запустить процесс выхода Украины из соглашения об Евроассоциации, анализирует ситуацию директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«Нужно иметь согласие, как минимум, девяти стран Евросоюза, чтобы инициировать пересмотр соглашения», — заявил эксперт «URA.RU». Но антиукраинская коалиция в ЕС уже создается.

Об этом говорит доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло: «Закон об образовании затронул и Польшу, ведь там есть целый ряд школ на польском языке, которые собираются закрыть», — утверждает политолог. При этом он отмечает, что есть и влиятельные члены ЕС, которым разрыв ассоциации будет невыгоден. Так, соглашение открыло крупнейший рынок сбыта для немецких и французских компаний, и эти страны вряд ли поддержат его отмену.

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Петр Порошенко считает подписание соглашения об Евроассоциации своей главной политической заслугой
Фото: пресс-служба президента Украины

О том, что отношение к Украине в Европе является двойственным, говорит Рябов. «С одной стороны, Брюсселю выгодно и дальше отделять Украину от России, вводить на территории этой страны европейские нормы и порядки, готовить Украину к вступлению в НАТО. С другой стороны — это слишком дорогой и взрывоопасный проект. Украина может стать детонатором для стабильности в самом ЕС. Думаю, статус-кво будет заключаться в замораживании всех интеграционных процессов до президентских выборов на Украине (пройдут в 2019 году — прим. ред.)», — считает эксперт.

Официальный Киев на инициативу Венгрии реагирует пока достаточно сдержанно. «Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште», — написал глава МИД Павел Климкин. А вот украинские депутаты осторожничать не стали. Так, глава радикальной партии Украины Олег Ляшко уже предложил внести венгерского министра в список невъездных.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров