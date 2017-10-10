Почему вхождение Украины в Евросоюз отменяется

18:28 10 октября 2017 0

Члены ЕС требуют вывести Украину из договора об Евроассоциации Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Соглашение, из-за которого в Киеве начался Евромайдан — об ассоциации между Украиной и ЕС — под угрозой. Оно было одобрено Евросоюзом только в июле 2017 года и полностью вступило в силу лишь 1 сентября. Не прошло и полутора месяцев, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро заявил, что венгерские власти будут инициировать пересмотр соглашения. Причина — недавно принятый на Украине закон, который обязывает с 2018 года вести уроки в школах и в вузах исключительно на украинском языке.

Именно отказ президента Януковича подписать соглашение об Евроассоциации привел к майдану на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Закон, в первую очередь, направлен на ограничение использования русского языка, но затронул и ряд других европейских языковых меньшинств, в том числе, и венгерских. Новый украинский закон уже осудили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Болгария, Молдавия и Россия. Все перечисленные страны — за исключением последних двух — члены Евросоюза.

Президент Венгрии Виктор Орбан давно заинтересован в сотрудничестве с Россией и традиционно не приветствует действия киевских властей, объясняет глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. «Новый закон ущемляет права нацменьшинств и дает серьезный формальный повод для критики. Венгрия будет достаточно настойчива в отключении Украины от евроинтеграционных процессов. Другие страны ЕС могут поддержать Венгрию и по иным причинам. Главные из которых — запредельный уровень коррупции и упадок экономики на Украине», — рассказал Рябов «URA.RU».

В одиночку Венгрия не сможет запустить процесс выхода Украины из соглашения об Евроассоциации, анализирует ситуацию директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«Нужно иметь согласие, как минимум, девяти стран Евросоюза, чтобы инициировать пересмотр соглашения», — заявил эксперт «URA.RU». Но антиукраинская коалиция в ЕС уже создается.

Об этом говорит доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло: «Закон об образовании затронул и Польшу, ведь там есть целый ряд школ на польском языке, которые собираются закрыть», — утверждает политолог. При этом он отмечает, что есть и влиятельные члены ЕС, которым разрыв ассоциации будет невыгоден. Так, соглашение открыло крупнейший рынок сбыта для немецких и французских компаний, и эти страны вряд ли поддержат его отмену.

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О том, что отношение к Украине в Европе является двойственным, говорит Рябов. «С одной стороны, Брюсселю выгодно и дальше отделять Украину от России, вводить на территории этой страны европейские нормы и порядки, готовить Украину к вступлению в НАТО. С другой стороны — это слишком дорогой и взрывоопасный проект. Украина может стать детонатором для стабильности в самом ЕС. Думаю, статус-кво будет заключаться в замораживании всех интеграционных процессов до президентских выборов на Украине (пройдут в 2019 году — прим. ред.)», — считает эксперт.

Официальный Киев на инициативу Венгрии реагирует пока достаточно сдержанно. «Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште», — написал глава МИД Павел Климкин. А вот украинские депутаты осторожничать не стали. Так, глава радикальной партии Украины Олег Ляшко уже предложил внести венгерского министра в список невъездных.