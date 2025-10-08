Назван размер вознаграждения агента Киева за теракт в Наро-Фоминске

Украинскому агенту за подрыв автомобиля военнослужащего в Наро-Фоминске было обещано вознаграждение в сумме от 45 до 80 тысяч рублей. Это следует из видео, опубликованного ФСБ России.
«Получишь там, что-то, то ли 45, то ли 80 (тысяч), я не могу вспомнить, в рублях на карту банковскую», — сказал задержанный в видеоролике. Он рассказал, что действовал по заданию киевских кураторов, с которыми вышел на связь самостоятельно через мессенджер. В ночь совершения преступления мужчина подошел к автомобилю примерно в 3-4 часа утра, бросил под него бутылку, включил реле, отбежал на безопасное расстояние, убедился, что рядом никого нет, и привел взрывное устройство в действие.
Оперативники ФСБ выяснили, что исполнитель фиксировал свои действия на камеру. Задержанный признал, что запись получилась «ужасной», поскольку на ней видно, как он закладывает взрывное устройство, нажимает кнопку и происходит взрыв. В видеоролике мужчина также уточнил, что изначально получил 80 тысяч рублей «на проживание», затем еще 80 тысяч рублей «на проживание плюс месяц».
Ранее ФСБ России сообщила о задержании гражданина РФ, работавшего на украинскую разведку. Агент был причастен к организации и осуществлению диверсионных актов на территории Московского региона, в том числе к подрыву автомобиля военнослужащего в Наро-Фоминске. Он также собирал информацию об оборонном предприятии в Алтайском крае и поджег транспортное средство с символикой спецоперации. Кроме того, агент изготовил два самодельных взрывных устройства: одно из них он спрятал в тайнике в Москве, а второе использовал при подрыве автомобиля в Наро-Фоминске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.