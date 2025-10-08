Гладков рассказал о помощи пострадавшим в результате удара ВСУ

Гладков: жителей обстрелянного поселка отправят в ПВР
ВСУ совершили ракетный обстрел по Белгородской области
ВСУ совершили ракетный обстрел по Белгородской области Фото:
Украинские атаки по российским регионам

Жителей поселка Маслова Пристань Белгородской области, пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), временно переселят в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Всех жителей дома на время переместим в ПВР. Уже идет поквартирный обход поврежденного дома», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что все жители поврежденного дома будут эвакуированы на время проведения работ.

По его данным, специалисты в ближайшее время начнут оценку масштабов разрушений, чтобы определить, возможно ли восстановить пострадавший дом. Также от удара повреждения получили два многоквартирных дома, пять автомобилей и частично разрушено здание социального объекта, добавил Гладков.

Ранее ВСУ нанесли ракетные удары по Белгородской области. Обстрелу подвергся поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. Сообщалось о троих погибших и одном раненом. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

