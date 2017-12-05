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У клиентов Сбербанка с карт списывают деньги по ошибке 8. Екатеринбург срочно меняет планы по ЧМ-2018 13:16 05 декабря 2017 1 Пока МОК наказывает сборную России, Уралу вернули Кубок мира 17 сборных прилетело в Нижний Тагил, и никто не отказался. Скоро проект в Екатеринбурге Александр Пономарев © Служба новостей «URA.Ru» В Нижнем Тагиле с трамплина прыгает 17 сборных. Это рекорд и повестка, альтернативная скандалу с Олимпиадой-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нижний Тагил вновь в центре мирового внимания. И летающие танки не причем. Новый символ города — летающие лыжники. В минувшие выходные прямой эфир с горы Долгой транслировали в 53 странах, а на трибунах спортивного комплекса «Аист» собралось более восьми тысяч человек. Здесь после годичного перерыва прошел мужской Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, собравший рекордное количество сборных — 17. И это в то время, когда Россию из-за обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишают соревнований по зимним видам спорта, а у наших героев Олимпиады в Сочи отнимают медали. Нижний Тагил — российский центр прыгунов с трамплина, лучшая площадка для тренировок отечественной сборной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но Нижний Тагил, кажется, находится в стороне всех этих скандалов. Кубок мира среди мужчин сорвался здесь лишь однажды — в прошлом году. Не разобравшись, многие тут же поспешили обвинить Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в заговоре. Но истинная причина крылась в отсутствии специальной сетки рядом с трамплином, которая бы защищала спортсменов во время полета от порывов ветра. В этом году ее установили, и FIS тут же вернула Тагилу соревнования. «У нас с федерацией никаких разногласий нет! Можете так и написать: Вальтер Хофер (директор соревнований по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью — прим. ред.) хочет, чтобы и в следующем году Кубок мира вновь прошел в Нижнем Тагиле», — говорит создатель нижнетагильских трамплинов, президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Свердловской области Алексей Чеканов. — К нам в этот раз приехало 17 команд. На какие еще соревнования приезжает столько иностранцев? Я разговаривал с ведущими спортсменами из Словении, Польши, Норвегии. Негатива нет. А Австрийцы знаешь, как к нам относятся? Да они как домой сюда едут!» «Можете так и написать: Вальтер Хофер [слева от Алексея Чеканова] хочет, чтобы и в следующем году Кубок мира вновь прошел в Нижнем Тагиле» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зарубежные «прыгуны» в Нижнем Тагиле — это всегда отдельная история. Они сами признаются, что едут сюда в первую очередь за самобытностью российской глубинки. Например, в этот раз чехи попробовали порыбачить на местном пруду, а немцы, насмотревшись на местных любителей моржевания, сами попробовали искупаться в проруби. «Спортсмены и международные организаторы в восторге от соревнований. Ни единого к нам замечания», — говорит Чеканов. По информации «URA.RU» от спортивного руководства, такое отношение функционеров FIS к соревнованиям в Нижнем Тагиле — это во многом заслуга председателя попечительского Совета Федерации прыжков с трамплина Дмитрия Пумпянского (председатель совета директоров ТМК и группы «Синара»). Именно он ведет переговоры на международном уровне. Эту информацию подтверждает и Чеканов: «Дмитрий Александрович ежегодно прикладывает большие усилия для того, чтобы Кубок состоялся. Также и губернатор Евгений Владимирович [Куйвашев]». Тагильские трамплины — точка приложения сил всей свердловской элиты: Куйвашева, Пумпянского, Чеканова (на фото с первым вице-губернатором Орловым) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но трамплинный комплекс, который сегодня входит в десятку лучших в мире и ежегодно собирает самых титулованных спортсменов, появился на Долгой пять лет назад именно благодаря Чеканову (на тот момент он был начальником треста «Тагилстрой»). На выдающееся инженерное сооружение тогда было затрачено порядка двух миллиардов рублей (при нынешнем курсе доллара — все шесть миллиардов). «На самом деле трамплины появились там в 60-е годы. Но во времена перестройки стали никому не нужны, их бросили. Сам я родился в тех местах. Ребенком видел, как проходили первые соревнования. Поэтому мне всегда хотелось их восстановить. В итоге спустя 25 лет это удалось», — не вдаваясь в подробности, вспоминает Алексей Архипович, который сам ни разу с трамплина не прыгал. Зато профессионально занимался борьбой и стрельбой. Теперь Нижний Тагил считается российским центром прыгунов с трамплина. Именно сюда едут тренироваться члены российской сборной, здесь проходят самые статусные соревнования. Интерес к забытому на 25 лет на Урале виду спорта просыпается и у зрителей. В день соревнований на платной парковке закончились места и организаторам пришлось ее искусственно расширять. Очередь перед кассой на входе растянулась на 200 метров. Найти свободное место на трибунах было фактически невозможно, поэтому зрители растягивались вдоль ограждений. Министр спорта Рапопорт болеет за российскую сборную, которая после 30-летнего перерыва начинает показывать результаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Все равно это еще не предел. Многие люди в стране до сих пор не знают, что в Тагиле есть такие трамплины. Москвичи по-прежнему специально в Германию ездят соревнования смотреть. А можно к нам! Дело в том, что реклама пока слаба. Область должна активнее заниматься продвижением», — считает Чеканов. Проникнуться этим видом спорта до конца, как говорят сами российские болельщики, им пока не позволяет слабое выступление нашей сборной. В субботу, 2 декабря, лучшим из российской команды оказался Денис Корнилов, занявший 25-е место, а в воскресенье Дмитрий Васильев стал 30-м. Воспитанник местной спортшколы «Аист» Вадим Шишкин вовсе занял последнее, 70-е, место. «Конечно, обидно, что мы хотя бы не в пятерке сильнейших. А что вы хотели? Это дело времени. У нас был почти тридцатилетний перерыв. Только сейчас начали раскручиваться. Будем наверстывать. К Олимпиаде 2022 года успеем», — уверен Алексей Архипович. «Сегодня мы надеемся на развитие детско-юношеской школы на Уктусе, сделать 30-метровый трамплин. Чтобы там готовили детей, а потом они в Тагиле мастерство свое оттачивали на более высоких фигурах. Свердловская область должна стать центром этого вида спорта. Вот сейчас чемпионат мира по футболу пройдет — и начнем заниматься», — говорит Чеканов. 1/4 Алексей Чеканов привез на соревнования внука Никиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}