Через месяц литр бензина может подорожать на 5 рублей

Розничные цены на бензин в ряде регионов страны уже выросли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Независимый топливный союз (НТС) выступит с повторным предупреждением о резком рост цен на топливо. В организации считают, что скачок произойдет уже в июне, и рассматривают несколько сценариев развития событий. Таким образом, союз вступает в полемику с правительством, которое ранее заверило, что причин для беспокойства нет.

Как сообщил «URA.RU» президент НТС Павел Баженов, развернутый ответ организация подготовит уже на этой неделе. «Мы не собираемся вступать в конфронтацию с правительством. Однако хочу напомнить, что наши прогнозы чаще всего сбываются, а заверения чиновников — нет», — пояснил Баженов.

Сейчас есть все предпосылки для резкого роста цен на бензин, утверждают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По его оценкам, независимые игроки начнут поднимать цены уже в июне, после чего существует риск начала прямой конфронтации между нефтяниками и правительством. «Самый негативный сценарий — к 1 июля литр бензина может подорожать на три-пять рублей. И это не предел — все будет зависеть от целого ряда факторов. Например, если цены на нефть пойдут вверх, то рост [цен на топливо] окажется еще больше», — сказал собеседник агентства.

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин подтвердил «URA.RU», что сегодня все предупреждения непосредственных участников рынка направлены на то, чтобы правительство не допустило повышения розничных цен. «Но для этого со стороны правительства необходимы реальные шаги, в частности, по снижению налоговой нагрузки для нефтяников. Судя по всему, на это правительство пока не готово», —сказал Ашихмин. Он также сообщил, что в ряде регионов Дальнего Востока цены на бензин в рознице уже выросли — от 50 копеек до рубля за литр. «Это общий тренд, который продолжится», — подчеркнул собеседник «URA.RU».

Чиновники пока успокаивают: рост цен на топливо не предвидится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов, предположил, что скачок цен произойдет в ближайшее время. «Инфляцию и рост стоимости нефти никто не отменял. Соответственно, будут расти и все производные данного товара», — сказал он «URA.RU». Шабанов также отметил, что небольшие, прежде всего региональные компании могут нести убытки: «Они могут повысить цены уже сейчас. Возможно, повысит кто-то один, а затем — все остальные. Это такой эффект лавины».

Ранее НТС направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором сообщил, что в России может повториться сценарий прошлого года, когда цены на бензин резко выросли. В частности, отмечалось, что за период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в среднем на бирже выросли на 20%. При этом бюджетные субсидии, призванные компенсировать нефтяникам недополученную прибыль из-за сдерживания на заправках, недостаточно эффективны. Кроме того, растут и мелкооптовые цены.

В качестве примера топливный союз приводил Саратовскую область, где цены на АИ-92 за этот период выросли на 11,2%, на АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%. В ответ вице-премьер заявил, что не видит повода для роста цен на бензин. Опасения организации он назвал преждевременными, пояснив, что текущий уровень биржевых цен «обеспечит достаточную маржинальность для розничной торговли».