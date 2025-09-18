Банк Англии принял решение по ключевой ставке

ЦБ Великобритании оставил ставку неизменной на уровне 4% годовых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По завершении голосования Банк Англии оставил ключевую процентную ставку в 4% годовых
По завершении голосования Банк Англии оставил ключевую процентную ставку в 4% годовых Фото:

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4% годовых. Решение было принято большинством голосов членов комитета по монетарной политике.

«На своем заседании, завершившемся 17 сентября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 7 против 2 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%», — говорится в пресс-релизе банка. Комитет британского центрального банка продолжит внимательно мониторить инфляционные показатели и готов принять необходимые меры для достижения целевых значений.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Эксперты ожидают, что Банк Англии может начать снижение ставки не ранее первого квартала 2026 года.

Ранее в США впервые с декабря 2024 года Федеральная резервная система снизила ключевую процентную ставку, установив ее на уровне 4–4,25% годовых. Соответствующее решение было принято по результатам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4% годовых. Решение было принято большинством голосов членов комитета по монетарной политике. «На своем заседании, завершившемся 17 сентября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 7 против 2 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%», — говорится в пресс-релизе банка. Комитет британского центрального банка продолжит внимательно мониторить инфляционные показатели и готов принять необходимые меры для достижения целевых значений. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Эксперты ожидают, что Банк Англии может начать снижение ставки не ранее первого квартала 2026 года. Ранее в США впервые с декабря 2024 года Федеральная резервная система снизила ключевую процентную ставку, установив ее на уровне 4–4,25% годовых. Соответствующее решение было принято по результатам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...