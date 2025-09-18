Банк Англии принял решение по ключевой ставке

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4% годовых. Решение было принято большинством голосов членов комитета по монетарной политике.
«На своем заседании, завершившемся 17 сентября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 7 против 2 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%», — говорится в пресс-релизе банка. Комитет британского центрального банка продолжит внимательно мониторить инфляционные показатели и готов принять необходимые меры для достижения целевых значений.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Эксперты ожидают, что Банк Англии может начать снижение ставки не ранее первого квартала 2026 года.
Ранее в США впервые с декабря 2024 года Федеральная резервная система снизила ключевую процентную ставку, установив ее на уровне 4–4,25% годовых. Соответствующее решение было принято по результатам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
