В мессенджере Мах улучшили безопасность

Пользователям Max доступна двухфакторная аутентификация
Улучшения позволят минимизировать риски мошенничества
Улучшения позволят минимизировать риски мошенничества

В национальном мессенджере Mах стала доступна функция двухфакторной аутентификации. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера. 

"Мax усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией", — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что нововведение направлено на усиление защиты пользовательских аккаунтов и снижение рисков мошеннических действий.

Для активации дополнительной защиты пользователям необходимо обновить приложение и в разделе "Приватность" настроить пароль, содержащий цифры и минимум одну букву. Также предусмотрена возможность добавления подсказки и указания электронной почты для восстановления доступа.

Отмечается, что система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию при регистрации новых пользователей или авторизации на новых устройствах. В дальнейшем эту функцию можно будет отключить в настройках приватности.

