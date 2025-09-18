В мессенджере Мах улучшили безопасность

В национальном мессенджере Mах стала доступна функция двухфакторной аутентификации. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера.
"Мax усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией", — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что нововведение направлено на усиление защиты пользовательских аккаунтов и снижение рисков мошеннических действий.
Для активации дополнительной защиты пользователям необходимо обновить приложение и в разделе "Приватность" настроить пароль, содержащий цифры и минимум одну букву. Также предусмотрена возможность добавления подсказки и указания электронной почты для восстановления доступа.
Отмечается, что система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию при регистрации новых пользователей или авторизации на новых устройствах. В дальнейшем эту функцию можно будет отключить в настройках приватности.
