В России сделали шаг к импортозамещению в автопроме

Ученые разрабатывают первую современную раздаточную коробку

24 января 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Сейчас на автозаводе «Урал» увеличиваются объемы производства как гражданских, так и военных автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Команда ученых Южно-Уральского государственного университета сделает важный шаг на пути к импортозамещению в российском автопроме. Специалисты вуза приступили к разработке первой современной отечественной раздаточной коробки. Пока проект коснется только производства автомобилей «Урал», но позже, уверены ученые, коробку можно будет применять и для производства других марок авто. Деталями проекта с URA.RU поделился директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров. — Как появился проект? По словам Рамиля Закирова, проект рассчитан на три года — На проект выделило деньги правительство Челябинской области. Власти заинтересованы в поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые будут полезны предприятиям реального сектора экономики. Второй наш партнер — миасский автозавод «Урал». С их стороны софинансирование составит 15 млн рублей — в эту сумму включена подготовка производства раздаточных коробок. — Можете для широкой аудитории объяснить, что такое раздаточная коробка? — Это очень важная механическая составляющая трансмиссии (совокупность узлов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам — прим. ред.). Она применяется в полноприводных автомобилях. — Сейчас на заводе не производят раздаточные коробки? — Автозавод «Урал» делает раздаточные коробки, но по крутящему моменту они не соответствуют современным требованиям, поэтому сейчас они вынуждены закупать коробки более высокого качества в Китае и Германии. Сегодня требуется новая линейка раздаточных коробок с хорошими показателями. И наша задача — ее разработать. Партнер проекта — миасский автозавод «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Какой именно результат и когда вы должны получить? — Мы будем проводить компоновочные работы, расчеты, разработаем конструкторскую документацию, чтобы автозавод мог на своем оборудовании и по своим технологиям производить эти раздаточные коробки. Мы будем сопровождать проект и проводить необходимые корректировки. Конечным результатом станет полный комплект 3d-модели продукта. Опытные образцы мы также будем сопровождать, будем проводить испытания. Все это займет три года. Сейчас на автозаводе «Урал» увеличиваются объемы производства как гражданских, так и военных автомобилей, поэтому раздаточная коробка — очень важный агрегат в разрезе импортозамещения. Автозаводу выгодно у себя производить раздаточные коробки с такими высокими характеристиками по крутящему моменту. Они вкладывают в это большие деньги. Интересно это и нам: мы сможем повысить компетенции наших ученых. Помимо раздаточных коробок, автозавод «Урал» будет выпускать для себя автомобильные мосты. Раньше они их закупали в Китае. Мосты для «Урала» разрабатывает Московский государственный технический университет им. Н. Э Баумана (МГТУ). На гражданских машинах автозавода «Урал» доля отечественных комплектующих составляет 90% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Кроме «Уралов», разработанные вами раздаточные коробки смогут использоваться где-то еще? — Каждая раздаточная коробка имеет свои размеры для крепления на раму: У «КАМАЗов» они свои, у «МАЗов» — свои. Так что раздаточные коробки, которые мы разработаем, смогут применяться только на «Уралах». Но ЮУрГУ будет иметь патенты на технологии. И эти наработки можно будет использовать и для разработки раздаточных коробок для других предприятий. Мы имеем на это право. — Можете подробнее рассказать про характеристики раздаточных коробок, которые вы сейчас разрабатываете? Они будут сопоставимы с тем, что предлагают иностранные поставщики? — Да. Я думаю, что на первых этапах мы не сможем конкурировать с немецкими раздаточными коробками, но китайским точно уступать не будем. Главная характеристика раздаточных коробок — крутящий момент. Согласно техническому заданию, мы должны будем разработать три вида раздаточных коробок — на 1200, 1800 и 2500. Это очень серьезные цифры. Для всех заложен мощный ресурс — 600 тысяч километров пробега. Аналогичный ресурс заложен и у иностранных раздаточных коробок. Элементы, которые все еще автопром активно закупает за рубежом, — это электроника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — А по стоимости отечественные раздаточные коробки будут дороже? — Я думаю, дешевле, поскольку это будет свое производство. — Сейчас все говорят про импортозамещение в автопроме. Вы сказали про раздаточные коробки, мосты… А удастся ли нам когда-нибудь полностью заменить иностранные детали автомобилей? — Быстрое импортозамещение вряд ли получится, но мы идем по этому пути. Я могу рассказать на примере автозавода «Урал», с которым мы тесно сотрудничаем. Они сейчас максимально уходят от импортных комплектующих. У них уже почти 99% — это отечественные комплектующие. Отечественных комплектующих на гражданских машинах 90%, на военных 100%. Элементы, которые они все еще закупают, — это электроника. У нас очень слабая компонентная база, электроника, свечи — все это закупается за границей. При этом у нас есть машинные конвейеры. То есть колеса, рамы, кузова — все это мы можем производить самостоятельно. Но с тем, что касается управления, у нас проблемы. — На днях вы презентовали проект представителям региональных властей. Расскажите, какая была реакция? По словам Рамиля Закирова, быстрое импортозамещение в автопроме вряд ли получится Фото: Вадим Ахметов — К нам в университет приезжал заместитель министра образования Челябинской области, по видеоконференцсвязи присутствовали министр промышленности Павел Рыжий и его заместитель. Также на вопросы отвечал директор по развитию автозавода «Урал» Александр Ведерников. Представители власти очень внимательно за нами наблюдают. Когда мы наш проект защищали, при министерстве образования Челябинской области была создана специальная комиссия, каждый проект рассматривался, проверялся этой комиссией. Всего было выбрано семь работ, и все они очень актуальны, практически все — про импортозамещение. Наши индустриальные партнеры в таких проектах очень заинтересованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Команда ученых Южно-Уральского государственного университета сделает важный шаг на пути к импортозамещению в российском автопроме. Специалисты вуза приступили к разработке первой современной отечественной раздаточной коробки. Пока проект коснется только производства автомобилей «Урал», но позже, уверены ученые, коробку можно будет применять и для производства других марок авто. Деталями проекта с URA.RU поделился директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров. — Как появился проект? — На проект выделило деньги правительство Челябинской области. Власти заинтересованы в поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые будут полезны предприятиям реального сектора экономики. Второй наш партнер — миасский автозавод «Урал». С их стороны софинансирование составит 15 млн рублей — в эту сумму включена подготовка производства раздаточных коробок. — Можете для широкой аудитории объяснить, что такое раздаточная коробка? — Это очень важная механическая составляющая трансмиссии (совокупность узлов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам — прим. ред.). Она применяется в полноприводных автомобилях. — Сейчас на заводе не производят раздаточные коробки? — Автозавод «Урал» делает раздаточные коробки, но по крутящему моменту они не соответствуют современным требованиям, поэтому сейчас они вынуждены закупать коробки более высокого качества в Китае и Германии. Сегодня требуется новая линейка раздаточных коробок с хорошими показателями. И наша задача — ее разработать. — Какой именно результат и когда вы должны получить? — Мы будем проводить компоновочные работы, расчеты, разработаем конструкторскую документацию, чтобы автозавод мог на своем оборудовании и по своим технологиям производить эти раздаточные коробки. Мы будем сопровождать проект и проводить необходимые корректировки. Конечным результатом станет полный комплект 3d-модели продукта. Опытные образцы мы также будем сопровождать, будем проводить испытания. Все это займет три года. Сейчас на автозаводе «Урал» увеличиваются объемы производства как гражданских, так и военных автомобилей, поэтому раздаточная коробка — очень важный агрегат в разрезе импортозамещения. Автозаводу выгодно у себя производить раздаточные коробки с такими высокими характеристиками по крутящему моменту. Они вкладывают в это большие деньги. Интересно это и нам: мы сможем повысить компетенции наших ученых. Помимо раздаточных коробок, автозавод «Урал» будет выпускать для себя автомобильные мосты. Раньше они их закупали в Китае. Мосты для «Урала» разрабатывает Московский государственный технический университет им. Н. Э Баумана (МГТУ). — Кроме «Уралов», разработанные вами раздаточные коробки смогут использоваться где-то еще? — Каждая раздаточная коробка имеет свои размеры для крепления на раму: У «КАМАЗов» они свои, у «МАЗов» — свои. Так что раздаточные коробки, которые мы разработаем, смогут применяться только на «Уралах». Но ЮУрГУ будет иметь патенты на технологии. И эти наработки можно будет использовать и для разработки раздаточных коробок для других предприятий. Мы имеем на это право. — Можете подробнее рассказать про характеристики раздаточных коробок, которые вы сейчас разрабатываете? Они будут сопоставимы с тем, что предлагают иностранные поставщики? — Да. Я думаю, что на первых этапах мы не сможем конкурировать с немецкими раздаточными коробками, но китайским точно уступать не будем. Главная характеристика раздаточных коробок — крутящий момент. Согласно техническому заданию, мы должны будем разработать три вида раздаточных коробок — на 1200, 1800 и 2500. Это очень серьезные цифры. Для всех заложен мощный ресурс — 600 тысяч километров пробега. Аналогичный ресурс заложен и у иностранных раздаточных коробок. — А по стоимости отечественные раздаточные коробки будут дороже? — Я думаю, дешевле, поскольку это будет свое производство. — Сейчас все говорят про импортозамещение в автопроме. Вы сказали про раздаточные коробки, мосты… А удастся ли нам когда-нибудь полностью заменить иностранные детали автомобилей? — Быстрое импортозамещение вряд ли получится, но мы идем по этому пути. Я могу рассказать на примере автозавода «Урал», с которым мы тесно сотрудничаем. Они сейчас максимально уходят от импортных комплектующих. У них уже почти 99% — это отечественные комплектующие. Отечественных комплектующих на гражданских машинах 90%, на военных 100%. Элементы, которые они все еще закупают, — это электроника. У нас очень слабая компонентная база, электроника, свечи — все это закупается за границей. При этом у нас есть машинные конвейеры. То есть колеса, рамы, кузова — все это мы можем производить самостоятельно. Но с тем, что касается управления, у нас проблемы. — На днях вы презентовали проект представителям региональных властей. Расскажите, какая была реакция? — К нам в университет приезжал заместитель министра образования Челябинской области, по видеоконференцсвязи присутствовали министр промышленности Павел Рыжий и его заместитель. Также на вопросы отвечал директор по развитию автозавода «Урал» Александр Ведерников. Представители власти очень внимательно за нами наблюдают. Когда мы наш проект защищали, при министерстве образования Челябинской области была создана специальная комиссия, каждый проект рассматривался, проверялся этой комиссией. Всего было выбрано семь работ, и все они очень актуальны, практически все — про импортозамещение. Наши индустриальные партнеры в таких проектах очень заинтересованы.