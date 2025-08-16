Зеленский отреагировал на договоренности Путина и Трампа в Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Об этом он сообщил в соцсетях, комментируя договоренности, достигнутые между Москвой и Вашингтоном на переговорах в Аляске.
«Все детали, касающиеся прекращения убийств и окончания конфликта, планирую обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский своем официальном telegram-канале. По его словам, США информировали украинскую сторону о ключевых моментах прошедших американо-российских переговоров.
Встреча между президентами России и США на Аляске прошла 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский на ней не участвовал. Длились переговоры около трех часов, после чего главы государств выступили перед прессой.
Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Зеленского и европейских государств, заявил Трамп. Он также решил в ближайшее время не усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
После переговоров Трамп провел длительную телефонную беседу с Зеленским, после чего проинформировал лидеров стран НАТО о деталях прошедшего саммита, передает RT. Обсудить саммит экстренно собирались в Брюсселе послы 27 стран Евросоюза, передает 360.ru.
