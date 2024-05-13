Путин указал Шойгу на новый приоритет после ухода из Минобороны

Причина — революции, протесты и СВО

13 мая 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание с обновленным Совбезом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал «обновленному» Совету Безопасности установку по работе на внешнеполитической арене. Речь о выстраивании отношений с соседними странами, образовавшимися на постсоветском пространстве, которые, в том числе, помогают России нивелировать последствия антироссийских санкций. Так политологи трактуют URA.RU прошедшее совещание под руководством главы государства. По их словам, речь идет о политической, экономической и территориальной безопасности России. Путин назначил бывшего министра обороны Сергея Шойгу на должность секретаря Совета Безопасности Фото: Официальный сайт Президента РФ Совещание с постоянными членами Совета безопасности прошло в понедельник, 13 мая — на следующий день после того, как Владимир Путин снял с должности секретаря Совбеза Николая Патрушева. На его место глава государства назначил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу. В начале совещания Путин обозначил тему для обсуждения: выстраивание отношений с ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Он также подчеркнул, что эта задача является многовекторной. «Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — сказал глава государства, передав слово главе министерства иностранных дел Сергею Лаврову, который также 13 мая был утвержден Советом Федерации на новый срок. Совет Федерации 13 мая утвердил кандидатуры руководителей силовых ведомств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах, недовольные политикой премьер-министра Никола Пашиняна граждане Армении и дискриминация русского населения в Молдавии не остаются без внимания России и президента Путина, отметил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с URA.RU. По его словам, с большинством постсоветских стран Москва сохраняет теплые отношения, но в то же время необходимо углублять интеграцию и развивать взаимодействие, в частности, экономическое. «Сегодняшнее заседание, прошедшее уже в новом составе, во многом установочное. Там были обозначены акценты и направления работы на будущее, на перспективу, — продолжил Ляховецкий. — Страны СНГ помогают России нивелировать последствия санкционной войны, поэтому поддержание тесных экономических связей важно для нашей страны. Многие новые логистические цепочки выстроены именно через эти государства». Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах также находятся во внимании президента Путина, уверен Ляховецкий Фото: EPA/TASS С этим мнением также согласен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Путин обратился к ближайшему зарубежью и к тем странам, которые являются частью исторической России. Хоть сейчас они и независимые, но нас связывают тесные исторические, культурные, экономические связи. Еще более важно, что наше географическое соседство определяет ключевую роль в вопросах безопасности. Мы на живом примере увидели, как соседняя к нам Украина может руками Запада превратиться в антироссию, в инструмент по геополитическому давлению на нас». Политолог отметил, что раньше Москва развивала отношения с США, Китаем и ЕС. Сейчас же приоритет будет отдаваться именно соседним странам. «Для обновленного Совета Безопасности постсоветское пространство будет приоритетным направлением как внутренней, так и внешней политики. Речь, в том числе, и о параллельном импорте. Даже правящая партия Грузии „Грузинская мечта“ отказалась вводить санкции против России, то же самое сделал Казахстан — наши экономические связи укрепились», — сказал Ярошенко. Совет Федерации сохранит преемственность в работе, несмотря на кадровые перестановки, уверен Ярошенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он также добавил, что Совет Безопасности сохранит свою преемственность. «Шойгу по должности и раньше входил в Совет Безопасности. Поэтому Совбез собрался примерно в том же самом составе. Здесь явное продолжение той линии, которая была заложена ранее на то, чтобы заниматься развитием отношений со странами бывшего СССР. Преемственность остается, никаких изменений в векторах развития на постсоветском пространстве не случилось», — резюмировал Ярошенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал «обновленному» Совету Безопасности установку по работе на внешнеполитической арене. Речь о выстраивании отношений с соседними странами, образовавшимися на постсоветском пространстве, которые, в том числе, помогают России нивелировать последствия антироссийских санкций. Так политологи трактуют URA.RU прошедшее совещание под руководством главы государства. По их словам, речь идет о политической, экономической и территориальной безопасности России. Совещание с постоянными членами Совета безопасности прошло в понедельник, 13 мая — на следующий день после того, как Владимир Путин снял с должности секретаря Совбеза Николая Патрушева. На его место глава государства назначил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу. В начале совещания Путин обозначил тему для обсуждения: выстраивание отношений с ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Он также подчеркнул, что эта задача является многовекторной. «Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — сказал глава государства, передав слово главе министерства иностранных дел Сергею Лаврову, который также 13 мая был утвержден Советом Федерации на новый срок. Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах, недовольные политикой премьер-министра Никола Пашиняна граждане Армении и дискриминация русского населения в Молдавии не остаются без внимания России и президента Путина, отметил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с URA.RU. По его словам, с большинством постсоветских стран Москва сохраняет теплые отношения, но в то же время необходимо углублять интеграцию и развивать взаимодействие, в частности, экономическое. «Сегодняшнее заседание, прошедшее уже в новом составе, во многом установочное. Там были обозначены акценты и направления работы на будущее, на перспективу, — продолжил Ляховецкий. — Страны СНГ помогают России нивелировать последствия санкционной войны, поэтому поддержание тесных экономических связей важно для нашей страны. Многие новые логистические цепочки выстроены именно через эти государства». С этим мнением также согласен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Путин обратился к ближайшему зарубежью и к тем странам, которые являются частью исторической России. Хоть сейчас они и независимые, но нас связывают тесные исторические, культурные, экономические связи. Еще более важно, что наше географическое соседство определяет ключевую роль в вопросах безопасности. Мы на живом примере увидели, как соседняя к нам Украина может руками Запада превратиться в антироссию, в инструмент по геополитическому давлению на нас». Политолог отметил, что раньше Москва развивала отношения с США, Китаем и ЕС. Сейчас же приоритет будет отдаваться именно соседним странам. «Для обновленного Совета Безопасности постсоветское пространство будет приоритетным направлением как внутренней, так и внешней политики. Речь, в том числе, и о параллельном импорте. Даже правящая партия Грузии „Грузинская мечта“ отказалась вводить санкции против России, то же самое сделал Казахстан — наши экономические связи укрепились», — сказал Ярошенко. Он также добавил, что Совет Безопасности сохранит свою преемственность. «Шойгу по должности и раньше входил в Совет Безопасности. Поэтому Совбез собрался примерно в том же самом составе. Здесь явное продолжение той линии, которая была заложена ранее на то, чтобы заниматься развитием отношений со странами бывшего СССР. Преемственность остается, никаких изменений в векторах развития на постсоветском пространстве не случилось», — резюмировал Ярошенко.