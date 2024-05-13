13 мая 2024

Путин указал Шойгу на новый приоритет после ухода из Минобороны

Причина — революции, протесты и СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин провел совещание с обновленным Совбезом Фото:

Президент России Владимир Путин дал «обновленному» Совету Безопасности установку по работе на внешнеполитической арене. Речь о выстраивании отношений с соседними странами, образовавшимися на постсоветском пространстве, которые, в том числе, помогают России нивелировать последствия антироссийских санкций. Так политологи трактуют URA.RU прошедшее совещание под руководством главы государства. По их словам, речь идет о политической, экономической и территориальной безопасности России.

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Путин назначил бывшего министра обороны Сергея Шойгу на должность секретаря Совета Безопасности
Фото:

Совещание с постоянными членами Совета безопасности прошло в понедельник, 13 мая — на следующий день после того, как Владимир Путин снял с должности секретаря Совбеза Николая Патрушева. На его место глава государства назначил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу.

В начале совещания Путин обозначил тему для обсуждения: выстраивание отношений с ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Он также подчеркнул, что эта задача является многовекторной.

«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — сказал глава государства, передав слово главе министерства иностранных дел Сергею Лаврову, который также 13 мая был утвержден Советом Федерации на новый срок.

Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва
Совет Федерации 13 мая утвердил кандидатуры руководителей силовых ведомств
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Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах, недовольные политикой премьер-министра Никола Пашиняна граждане Армении и дискриминация русского населения в Молдавии не остаются без внимания России и президента Путина, отметил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с URA.RU. По его словам, с большинством постсоветских стран Москва сохраняет теплые отношения, но в то же время необходимо углублять интеграцию и развивать взаимодействие, в частности, экономическое.

«Сегодняшнее заседание, прошедшее уже в новом составе, во многом установочное. Там были обозначены акценты и направления работы на будущее, на перспективу, — продолжил Ляховецкий. — Страны СНГ помогают России нивелировать последствия санкционной войны, поэтому поддержание тесных экономических связей важно для нашей страны. Многие новые логистические цепочки выстроены именно через эти государства».

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Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах также находятся во внимании президента Путина, уверен Ляховецкий
Фото: EPA/TASS

С этим мнением также согласен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Путин обратился к ближайшему зарубежью и к тем странам, которые являются частью исторической России. Хоть сейчас они и независимые, но нас связывают тесные исторические, культурные, экономические связи. Еще более важно, что наше географическое соседство определяет ключевую роль в вопросах безопасности. Мы на живом примере увидели, как соседняя к нам Украина может руками Запада превратиться в антироссию, в инструмент по геополитическому давлению на нас».

Политолог отметил, что раньше Москва развивала отношения с США, Китаем и ЕС. Сейчас же приоритет будет отдаваться именно соседним странам. «Для обновленного Совета Безопасности постсоветское пространство будет приоритетным направлением как внутренней, так и внешней политики. Речь, в том числе, и о параллельном импорте. Даже правящая партия Грузии „Грузинская мечта“ отказалась вводить санкции против России, то же самое сделал Казахстан — наши экономические связи укрепились», — сказал Ярошенко.

Премия Русского Географического Общества. Москва
Совет Федерации сохранит преемственность в работе, несмотря на кадровые перестановки, уверен Ярошенко
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он также добавил, что Совет Безопасности сохранит свою преемственность. «Шойгу по должности и раньше входил в Совет Безопасности. Поэтому Совбез собрался примерно в том же самом составе. Здесь явное продолжение той линии, которая была заложена ранее на то, чтобы заниматься развитием отношений со странами бывшего СССР. Преемственность остается, никаких изменений в векторах развития на постсоветском пространстве не случилось», — резюмировал Ярошенко.

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Президент России Владимир Путин дал «обновленному» Совету Безопасности установку по работе на внешнеполитической арене. Речь о выстраивании отношений с соседними странами, образовавшимися на постсоветском пространстве, которые, в том числе, помогают России нивелировать последствия антироссийских санкций. Так политологи трактуют URA.RU прошедшее совещание под руководством главы государства. По их словам, речь идет о политической, экономической и территориальной безопасности России. Совещание с постоянными членами Совета безопасности прошло в понедельник, 13 мая — на следующий день после того, как Владимир Путин снял с должности секретаря Совбеза Николая Патрушева. На его место глава государства назначил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу. В начале совещания Путин обозначил тему для обсуждения: выстраивание отношений с ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Он также подчеркнул, что эта задача является многовекторной. «Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — сказал глава государства, передав слово главе министерства иностранных дел Сергею Лаврову, который также 13 мая был утвержден Советом Федерации на новый срок. Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах, недовольные политикой премьер-министра Никола Пашиняна граждане Армении и дискриминация русского населения в Молдавии не остаются без внимания России и президента Путина, отметил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с URA.RU. По его словам, с большинством постсоветских стран Москва сохраняет теплые отношения, но в то же время необходимо углублять интеграцию и развивать взаимодействие, в частности, экономическое. «Сегодняшнее заседание, прошедшее уже в новом составе, во многом установочное. Там были обозначены акценты и направления работы на будущее, на перспективу, — продолжил Ляховецкий. — Страны СНГ помогают России нивелировать последствия санкционной войны, поэтому поддержание тесных экономических связей важно для нашей страны. Многие новые логистические цепочки выстроены именно через эти государства». С этим мнением также согласен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Путин обратился к ближайшему зарубежью и к тем странам, которые являются частью исторической России. Хоть сейчас они и независимые, но нас связывают тесные исторические, культурные, экономические связи. Еще более важно, что наше географическое соседство определяет ключевую роль в вопросах безопасности. Мы на живом примере увидели, как соседняя к нам Украина может руками Запада превратиться в антироссию, в инструмент по геополитическому давлению на нас». Политолог отметил, что раньше Москва развивала отношения с США, Китаем и ЕС. Сейчас же приоритет будет отдаваться именно соседним странам. «Для обновленного Совета Безопасности постсоветское пространство будет приоритетным направлением как внутренней, так и внешней политики. Речь, в том числе, и о параллельном импорте. Даже правящая партия Грузии „Грузинская мечта“ отказалась вводить санкции против России, то же самое сделал Казахстан — наши экономические связи укрепились», — сказал Ярошенко. Он также добавил, что Совет Безопасности сохранит свою преемственность. «Шойгу по должности и раньше входил в Совет Безопасности. Поэтому Совбез собрался примерно в том же самом составе. Здесь явное продолжение той линии, которая была заложена ранее на то, чтобы заниматься развитием отношений со странами бывшего СССР. Преемственность остается, никаких изменений в векторах развития на постсоветском пространстве не случилось», — резюмировал Ярошенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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