«Отравление и отек»: эксперты назвали скрытую опасность манго

Врач Мусаев: манго из Египта опасно для диабетиков и аллергиков
Врач рассказал, кому опасно есть манго из Египта
Врач рассказал, кому опасно есть манго из Египта Фото:

Врач-терапевт предупредил россиян об опасностях, связанных с употреблением египетских манго. По его словам, экзотический фрукт может навредить людям с диабетом и аллергией.

«Детям можно предлагать манго, но вводить в рацион его стоит постепенно и не раньше восьми-десяти месяцев», — отметил врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава МО Абдурахман Мусаев для издания «Подмосковье сегодня».

Специалист подтвердил, что манго богато витаминами и антиоксидантами, но при этом содержит много сахара, что делает его опасным для диабетиков. Также фрукт может вызывать аллергические реакции — от покраснения кожи до отеков.

Врач рекомендует тщательно мыть плоды перед употреблением и выбирать фрукты без черных пятен и повреждений. Некачественные манго могут привести к расстройству пищеварения.

В последнее время многие стали увлекаться фруктовыми диетами. Но несмотря на популярность этой программы питания, она может быть небезопасной для здоровья. О том, какие фрукты действительно помогают похудеть, а какие, наоборот, мешают, в интервью URA.RU рассказала диетолог Дарья Русакова.

