«Отравление и отек»: эксперты назвали скрытую опасность манго

Врач-терапевт предупредил россиян об опасностях, связанных с употреблением египетских манго. По его словам, экзотический фрукт может навредить людям с диабетом и аллергией.
«Детям можно предлагать манго, но вводить в рацион его стоит постепенно и не раньше восьми-десяти месяцев», — отметил врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава МО Абдурахман Мусаев для издания «Подмосковье сегодня».
Специалист подтвердил, что манго богато витаминами и антиоксидантами, но при этом содержит много сахара, что делает его опасным для диабетиков. Также фрукт может вызывать аллергические реакции — от покраснения кожи до отеков.
Врач рекомендует тщательно мыть плоды перед употреблением и выбирать фрукты без черных пятен и повреждений. Некачественные манго могут привести к расстройству пищеварения.
