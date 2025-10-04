В Турции прогремел мощный взрыв, есть погибшие

В Турции погибли три человека после взрыва на заводе
В турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы утром 4 октября произошел взрыв, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом сообщает газета Yeni ?afak со ссылкой на предварительные данные местных властей.

«Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Диловасы. По предварительным оценкам, погибли трое рабочих», — говорится в сообщении газеты. 

Ранее RT писал о серии взрывов в Вильнюсе, после возгорания вагонов с газом. Тогда пострадали шесть человек, а виновником предварительно назвали сотрудника. Еще неделей ранее, на заводе в американском городе Ньюбург, штат Индиана, произошел крупный пожар.

