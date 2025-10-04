На Западе сообщили об укрытии Трампа в случае ядерной войны

В случае глобального военного конфликта американский лидер Дональд Трамп может использовать в Колорадо специально оборудованный бункер. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
«Трамп открыл двери своего подземного бункера на случай ядерной войны, показав подземный город, построенный для его защиты», — говорится в материале издания. Там добавили, что данный объект, известный как «Шайенн-Маунтин», был спроектирован с целью защиты высшего военного и политического руководства США на случай ядерной войны.
Комплекс находится на огромной глубине — около 600 метров под массивом гранитных скал, что должно гарантировать его высочайшую степень защищенности. Ранее Трамп утверждал, что восстановил ядерный потенциал Соединенных Штатов. Эту тему развивал и глава Пентагона Пит Хегсет, который отмечал необходимость для США ускоренными темпами наращивать свою военную мощь.
