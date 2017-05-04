07:25 04 мая 2017 0

На РЖД произойдет смена руководства Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев покидает свой пост. Сейчас в руководстве железной дороги ему подыскивают замену.

Бабаев решил выйти на пенсию, сообщили источники «Коммерсанта». Сам топ-менеджер признался изданию, что «давно хотел отдохнуть». Слухи о том, что Салман Бабаев может покинуть свою должность, ходили еще в августе 2015 года после ухода с поста главы РЖД Владимира Якунина.

Предполагается, что пока руководить блоком, отвечающим за коммерческую деятельность РЖД, будет Вадим Михайлов. Сейчас он является старшим вице-президентом.

Салман Бабаев начал работать на РЖД с 1978 года, с должности помощника составителя поездов станции Комсомольск-на-Амуре. В 2002 году он возглавил Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Министерства путей и сообщений. С 2003 года занял пост вице-президента РЖД. Собеседники издания отмечают, что в РЖД Бабаев стал «человеком-эпохой».