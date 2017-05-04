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04 мая 2017
Главные новости Москвы
11:37  04 мая 2017 0

Пушков прокомментировал заявление главы ФБР о России, похвалив Трампа

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Пушков: "Трамп звучит умнее"Фото: duma.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы ФБР Джеймса Коми, который считает Россию «величайшей угрозой». Сенатор опубликовал запись в своем Twitter.

«Белый дом отмежевался от заявления главы ФБР, что Россия — „величайшая угроза амер.демократии“. Обама нас сравнил с Эболой. Трамп звучит умнее», — написал сенатор.

Глава ФБР заявил, что Россия — это цитадель зла. Его высказывание прозвучало на заседании американского Сената, где в который раз обсуждался вопрос о якобы вмешательстве России в выборы президента Америки. Коми заявил, что Россия является самой крупной угрозой из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, а одна из главных задач России, по мнению главы ФБР — «активно влиять на американскую политику», напоминает «Национальная служба новостей».

Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал заявление Коми мнением отдельного ведомства.

Семен Гринберг
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