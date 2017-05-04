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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
07:34  04 мая 2017 1

Белый дом отреагировал на заявление главы ФБР об угрозе от России

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме отказались от однозначных высказываний по поводу заявления директора ФБРФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ответил на заявление директора ФБР Джеймса Коми о том, что Россия является самой большой угрозой для всех наций на Земле. Выступая на брифинге Спайсер сказал, что считает высказывания Коми «точкой зрения ФБР».

Пресс-секретарь Белого дома отказался строить предположения о том, какие сведения могли лечь в основу заявления директора ФСБ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Спайсер также отметил, что это мнение только ФБР, добавив, что администрация президента доверяет информации, которую предоставляют Федеральное бюро расследований и разведсообщество США, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее глава американских спецслужб заявил, что Россия представляют собой одну из самых серьезных угроз на Земле из когда-либо существовавших, а также сообщил, что российские спецслужбы оказывают значительное влияние на политику в США, напоминает информагенстство Nation News.

Марина Мотылева
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