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15 мая 2017
16:41  15 мая 2017 0

Путин заявил, что у «Газпрома» большая прибыль только «на бумаге»

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентель, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Компания решает, как рассчитаться с акционерамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение о том, какую долю прибыли «Газпрома» направят на выплату дивидендов, еще не принято. Об этом президент сообщил на пресс-конференции, которая сегодня проходит в Пекине по итогам работы на форуме «Один пояс — один путь».

Путин подчеркнул, что данный вопрос он обсудил с российским премьером Дмитрием Медведевым до поездки в Китай. При принятии решения о выплате дивидендов будет учтен тот факт, что значительная часть прибыли компании является бумажной, пишет РБК.

«У такой компании, как „Газпром“, большая прибыль, но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании», — рассказал президент.

После этого заявления главы государства цена на акции российской компании на Московской бирже заметно снизилась. Отметим, что в конце апреля в «Газпроме» заявили, что чистая прибыль компании, относящаяся к ее акционерам, в прошлом году составила 951 637 млрд рублей, что на 21% превышает показатель 2015 года.

После этого Путин одобрил представленный премьером Медведевым подход по выплате большинством госкомпаний дивидендов в размере 50% чистой прибыли.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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