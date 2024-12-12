Топ-менеджера Финпромбанка приговорили к шести годам за кражу 8,6 млрд рублей

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю директора департамента кредитных операций Финансово-промышленного банка Александру Лаврентьеву, признав его виновным в растрате. Топ-менеджер получил шесть лет колонии за кражу свыше 8,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Лаврентьеву также назначен штраф в размере более миллиона рублей.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лаврентьева к шести годам лишения свободы со штрафом в размере более 1 млн рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов к Лаврентьеву в полном объеме. Доказательства, собранные следствием, показали, что в период с 2014 по 2016 годы Лаврентьев участвовал в организации хищений денежных средств банка на общую сумму не менее 8,6 млрд рублей через заключение договоров на выдачу заведомо невозвратных кредитов и других финансовых операций.
Месяцем ранее суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, ущерб от действий обвиняемого составил около 180 миллионов рублей.
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