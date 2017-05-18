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18 мая 2017
14:56  18 мая 2017 0

СМИ похоронили писательницу, лауреата Нобелевской премии, Светлану Алексиевич

СМИ сообщили о смерти Светланы АлексиевичФото: Википедия

Умерла белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию. Об этом сообщает в Twitter министр культуры Франции Франсуаза Ниссен и сайт издания Le Figaro.

Как уточняет «Российская газета», Светлане Алексеевич было 68 лет.

Между тем сама писательница опровергла слухи о своей смерти. В интервью РБК Светлана Алексеивич заявила, что «хорошо себя чувствует».«Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», — рассказала она.

Филологи Уральского федерального университета в 2014 году предсказали, что Нобелевскую премию по литературе получит Светлана Алексиевич. «Приятно, что мы оказались среди тех, кто сумел верно оценить шансы писательницы», — рассказывал «URA.RU» литературный критик, заведующий кафедрой русской литературы XX и XXI веков УрФУ, профессор Леонид Быков.

Премию писательница получила в октябре 2015 года за «полифонические произведения о страданиях и трудностях нашего времени», сообщал Нобелевский комитет.

Светлана Алексиевич известна своими книгами «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд».

Нина Калинина
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