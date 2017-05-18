Пермячка купила остров, где снимался фильм «Голубая лагуна»

15:26 18 мая 2017 0

Остров будет принадлежать Новоселовой 99 лет Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Жительница Перми Виола Новоселова купила необитаемый остров в Тихом океане, на котором снимался фильм «Голубая лагуна». Она хочет построить на нем мини-отель.

Остров носит название Нануя Леву, и его площадь составляет 30 гектаров. Новоселова приобрела известный по киноленте остров на 99 лет у властей Фиджи, передает «ВКурсе.ru». Пермячка согласовала с властями проект отеля и наслаждается красотой райского места.

«А пока я иногда живу в палатке. Это супер! Непередаваемые эмоции. Вдали от цивилизации, среди нетронутой природы», — делится эмоциями бизнесвумен. На острове не живут опасные для человека животные, его населяют только птицы и крабы, уточняет интернет-газета «ТЕКСТ».

Отмечается, что некоторые сцены фильма «Голубая лагуна» снимались именно на Нануя Леву, о чем Новоселова узнала после покупки. «Теперь, когда пересматриваю фильм, узнаю пейзажи и радуюсь, как ребенок», — говорит владелица острова.

Минимальная цена на Фиджи составляет 10 тысяч долларов за акр земли, говорит Новоселова, уточняя, что можно купить и кусочек острова. Виола не раскрывает стоимость покупки. «Я заплатила за остров, но статус владения — не собственность, а аренда. После этого я плачу 2500 долларов в год за аренду. После строительства отеля условия поменяются», — поясняет она.