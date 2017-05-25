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25 мая 2017
Главные новости Москвы
05:43  25 мая 2017 1

Только пульс и считают: популярные фитнес-трекеры «обманывают» пользователей

При подсчете затраченной энергии погрешность приборов составила от 27 до 93 %Фото: Flickr

Большинство фитнес-трекеров, столь популярных у сторонников здорового образа жизни, правильно измеряют лишь частоту пульса при физических нагрузках. К такому выводу пришли американские исследователи, сопоставив информацию с устройств и реальные данные, полученные в ходе наблюдений.

Как сообщает РИА «Новости», с подробными результатами исследования можно ознакомиться на портале EurekAlert!.

Оценка семи устройств (Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn и Samsung Gear G2) в различных группах из 60 добровольцев показала, что шесть устройств измеряют частоту сердцебиения, ошибаясь не более чем на 5%.

Что касается затраченной носителем трекера энергии, измеряемой в килокалориях, то тут погрешность составила от 27 до 93%, что подвергает сомнению саму идею измерять популярными устройствами затраченные калории.

Точность показаний трекеров в плане пройденного владельцем расстояния тоже не всегда соответствует действительности: ходьба или бег на тренажере обычно устройством не учитываются, а при перемещении в пространстве возникает погрешность, связанная с тем, что устройство не всегда способно определить, бежал человек или ехал.

Евгений Александров
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