ЦБ заставит банки блокировать все подозрительные операции

10:19 31 мая 2017 1

ЦБ берет под контроль все данные о снятии денег со счетов клиентов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Банки обяжут приостанавливать операции, имеющие признаки хищения денежных средств. Таким образом Центробанк намерен свести на нет длительные баталии клиентов с банками, несанкционированно списавшими средства с карт.

Признаки посягательств на кражу денег опишет Банк России, он же будет вести контроль за финорганизациями в этом направлении. Поправки к закону «О национальной платежной системе» во вторник. 30 мая, были внесены в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Проектом закона предусмотрено, что ЦБ будет формировать и вести базы данных о случаях совершения хищений и попытках хищений. Все участники рынка обязаны будут сообщать в ЦБ информацию об инцидентах, даже если хищение удалось предотвратить. В документе особо оговорено, что раскрытие информации другим операторам по переводу денежных средств не будет являться нарушением банковской тайны.

Эксперты считают, что возросшая роль Центробанка в контроле за несанкционированными платежами существенно повысит шансы клиентов на возвращение денежных средств, списанных в результате хищения.