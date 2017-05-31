{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
10:19  31 мая 2017 1

ЦБ заставит банки блокировать все подозрительные операции

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, банкомат, снятие денег, банковские операции, снятие наличных
ЦБ берет под контроль все данные о снятии денег со счетов клиентовФото: depositphotos.com © URA.RU

Банки обяжут приостанавливать операции, имеющие признаки хищения денежных средств. Таким образом Центробанк намерен свести на нет длительные баталии клиентов с банками, несанкционированно списавшими средства с карт.

Признаки посягательств на кражу денег опишет Банк России, он же будет вести контроль за финорганизациями в этом направлении. Поправки к закону «О национальной платежной системе» во вторник. 30 мая, были внесены в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Проектом закона предусмотрено, что ЦБ будет формировать и вести базы данных о случаях совершения хищений и попытках хищений. Все участники рынка обязаны будут сообщать в ЦБ информацию об инцидентах, даже если хищение удалось предотвратить. В документе особо оговорено, что раскрытие информации другим операторам по переводу денежных средств не будет являться нарушением банковской тайны.

Эксперты считают, что возросшая роль Центробанка в контроле за несанкционированными платежами существенно повысит шансы клиентов на возвращение денежных средств, списанных в результате хищения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров