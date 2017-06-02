{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
15:35  02 июня 2017 8

Министр труда: рабочий день будет сокращен до 4 часов

Международный инвестиционный форум
Зарплата при этом не уменьшится, пояснил Максим ТопилинФото: Владимир Андреев © URA.RU

В XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов, при этом зарплата людей не должна уменьшиться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Петербургском экономическом форуме.

Он пояснил, что в XIX веке люди работали до 12-16 часов в сутки, сейчас установлен стандарт ХХ века в размере 8 часов в день, передает «Газета.Ru».

«Есть ряд стран, которые работают меньше. Может быть, XXI век будет стандарт — 4 часа, может 5, может быть 6, я не знаю, может быть когда-нибудь за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — отметил он в ходе сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда».

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов подчеркнул, что пятница может стать выходным днем через 15 лет.

Как писало «URA.RU», в рамках форума глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов также дал прогноз о том, какими будут пенсии к 2030 году. По его словам, они должны достичь двух прожиточных минимумов.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров