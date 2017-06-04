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04 июня 2017
15:00  04 июня 2017 0

Пьяные НАТОвцы передрались в Литве

После инцидента солдаты попали в больницуФото: Flickr

Четверо военнослужащих Германии, дислоцированных ранее в Литву, пострадали в ночь на субботу в городе Йонава во время драки. Военные были в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на литовскую полицию.

Как сказано в сообщении, конфликт произошел в ночь на субботу в Йонава. Нетрезвые германские военные находились в гражданской одежде, само происшествие произошло не в служебное время.

Сейчас военнослужащие, участвовавшие в драке, проходят амбулаторное лечение.

По поводу инцидента ведется досудебное расследование.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.

Наталья Михалева
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