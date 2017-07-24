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24 июля 2017
16:00  24 июля 2017 0

«Круче Монако»: олигарх Лебедев оценил отдых в Крыму

Александр Лебедев отдохнул в Крыму с семьейФото: Wikimedia

Российский бизнесмен и владелец газет Evening Standard и The Independent Александр Лебедев отдохнул в Крыму, где отметил 12 лет отношений с женой Еленой Перминовой. Впечатлениями от посещения курорта олигарх поделился на своей странице в Instagram.

На фото, выложенном в личном аккаунте, Лебедев находится в окружении любящих детей: двух сыновей и дочки. Предприниматель, часто выбирающий для путешествия страны Европы, признался, что российский полуостров понравился его семье больше Монако. «Дети поддержали — Крым круче Монако», — написал он.

Подписчики отметили, что отдых на полуострове может понравиться больше отдыха в Европе при условии большого количества денег. «Крым похож на Монако одним. У тебя должно быть очень много денег для достойного отдыха», — отметил пользователь с ником alenaalenovna.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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