Российский бизнесмен и владелец газет Evening Standard и The Independent Александр Лебедев отдохнул в Крыму, где отметил 12 лет отношений с женой Еленой Перминовой. Впечатлениями от посещения курорта олигарх поделился на своей странице в Instagram.
На фото, выложенном в личном аккаунте, Лебедев находится в окружении любящих детей: двух сыновей и дочки. Предприниматель, часто выбирающий для путешествия страны Европы, признался, что российский полуостров понравился его семье больше Монако. «Дети поддержали — Крым круче Монако», — написал он.
Подписчики отметили, что отдых на полуострове может понравиться больше отдыха в Европе при условии большого количества денег. «Крым похож на Монако одним. У тебя должно быть очень много денег для достойного отдыха», — отметил пользователь с ником alenaalenovna.