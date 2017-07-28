Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов отреагировал на заявление МИД РФ по поводу того, что Москва приостанавливает пользование американским посольством дачи в Серебряном Бору, а также намерена сократить штат сотрудников дипмиссии США в России.
По словам Бакланова, эти меры «пока достаточно ограниченные и носят, скорее, символический характер». Они отражают тот факт, что Кремль и дальше не оставит без внимания действия Вашингтона.
«Несмотря на то, что логика и корреляция с международным правом в их действиях [США] отсутствуют, мы надеемся, что они вернутся к цивилизованному ведению дел. Если этого не произойдёт, то те меры, которые мы сейчас приняли, будут продолжены в более основательном плане», — сказал он.
По словам Бакланова, у России есть ряд рычагов давления, которые будут последовательно задействованы. Это будут шаги другого характера, в других плоскостях, которые достаточно болезненно отразятся на Соединенных Штатах, пишет RT.
Ранее «URA.RU» писало о том, что число американских дипломатов может сократиться до 455 человек. Ограничительные меры со стороны Москвы в отношении дачи в Серебряном Бору вступают в силу с 1 августа этого года, пишет «Национальная служба новостей».