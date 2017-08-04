{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
Главные новости Москвы
18:49  04 августа 2017 0

Коалиция во главе с США убила 624 мирных жителя. «Делаем все, чтобы избежать жертв»

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, оружие, угроза, Сирия, Дамаск, террористы, военные действия
Нередко вместо бандитов гибнут мирные людиФото: depositphotos.com © URA.RU

Коалиция во главе с США, которая ведет борьбу с представителями «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда), в период с августа 2014 по июнь 2017 года допустила на территории Сирии и Ирака гибель 624 мирных жителей из-за ударов по позициям боевиков.

Оценку погибших специалисты провели в июне этого года. Также сейчас проверяются еще 424 сообщения о гибели мирных жителей, пишет агентство Nation News.

Ранее в международной коалиции официально ответили на сообщения о гибели 35 человек после авиаударов по населенному пункту Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, передает RT.

В командовании коалиции в очередной раз заявили, что делают все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения в ходе ударов по позициям боевиков.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров