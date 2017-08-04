Коалиция во главе с США, которая ведет борьбу с представителями «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда), в период с августа 2014 по июнь 2017 года допустила на территории Сирии и Ирака гибель 624 мирных жителей из-за ударов по позициям боевиков.
Оценку погибших специалисты провели в июне этого года. Также сейчас проверяются еще 424 сообщения о гибели мирных жителей, пишет агентство Nation News.
Ранее в международной коалиции официально ответили на сообщения о гибели 35 человек после авиаударов по населенному пункту Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, передает RT.
В командовании коалиции в очередной раз заявили, что делают все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения в ходе ударов по позициям боевиков.